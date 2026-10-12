El Presidente habló sobre la llegada de León XIV al país en noviembre y manifestó la posibilidad de correr la fecha por su estado de salud tras la operación pulmonar.

Javier Milei habló sobre la salud del Papa León XIV y la posibilidad de reprogramar la visita: qué dijo

Este domingo se conoció que el papa León XIV se someterá a una operación pulmonar, lo que abrió la posibilidad de reprogramar la visita a la Argentina en noviembre. Aunque el papa le confirmó al arzobispo de San Juan su intención de visitar el país, el presidente Javier Milei habló sobre nuevas fechas posibles.

En una entrevista con radio Mitre, Milei remarcó el valor que significa la llegada del Sumo Pontífice y la comitiva vaticana al país, como también expresó su preocupación por su estado de salud. " Estamos orando para que pueda venir a la Argentina" , afirmó.

Por el momento está previsto que el jefe de la Iglesia Católica permanezca en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. En este sentido, el presidente indicó que "si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios ".

Frente a este posible escenario, el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, fue recibido en el Vaticano y León XIV le confirmó su intención de llegar a la Argentina. "Al finalizar el encuentro, cuando Lozano se despidió con un "hasta pronto", León XIV le respondió: 'Nos vemos en la Argentina'", reveló Infobae sobre aquella charla.

El Papa León XIV deberá operarse en los días previos a su visita prevista a la Argentina y su gira por América Latina.

El mensaje de Milei en redes sociales en apoyo al papa

Tras conocerse la noticia de su intervención quirúrgica, el mandatario dedicó unas palabras en su cuenta de X en apoyo al líder de la Iglesia Católica.

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió.

El mandatario cerró su publicación con otro mensaje de respaldo: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

Operan al papa León XIV este martes: de qué es la cirugía y cuánto tardará en recuperarse

El papa León XIV será sometido este martes a las 10, hora argentina, a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. Tal como se anunció este domingo tras el Angelus, se internará en el Hospital Gemelli y para la operación.

Según informó el Vaticano, el período de recuperación posoperatoria previsto es de aproximadamente una semana, aunque la evolución clínica determinará cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

La operación se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que el Pontífice tiene programado por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no informó qué técnica quirúrgica se utilizará ni si la lesión presenta características benignas o malignas.

El mensaje del Papa León XIV a horas del inicio del Mundial 2026.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que suele detectarse mediante estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Estas formaciones generalmente tienen una apariencia redondeada y miden hasta 30 milímetros de diámetro.