La mala noticia que recibieron los jubilados durante la presentación del Presupuesto 2025

De los Heros indicó que en el último presupuesto de la gestión de Alberto Fernández, la partida para el organismo previsional “venia de ser el 38%”.

El Gobierno y los jubilados

De los Heros consideró que el incremento demuestra “la sensibilidad social del Gobierno nacional” en torno a las políticas de previsión social.

Mariano-de-los-Heros-comision-anses.jpg Mariano de los Heros comunicó la dura noticia para los jubilados.

Al contestar una pregunta de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, precisó que durante este año la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó un 104%.

Al respecto, el director de ANSeS reveló que "para el 2025 se está previendo, a valores constantes, un incremento del 4%” tanto para la AUH como para la tarjeta Alimentar.

Por otra parte, ratificó que las pensiones por Discapacidad “tienen movilidad” atada a la inflación por IPC, en tanto que calculó que el universo de beneficiarias del Plan 1000 Días aumentaría un 10% en volumen "porque hay 590.000 beneficiarios y se estiman 60.000 embarazadas más”.

Adiós a la moratoria previsional

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025. Así las cosas, se terminará el programa que le brinda oportunidades a quienes están en edad jubilatoria pero no llegan a cumplir con los aportes por diversas situaciones.

El titular del ANSES, Mariano de los Heros, informó anoche ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa, que permite acceder a la jubilación a aquellos que no tienen los 30 años de aportes.

Embed ¡Milei termina con la moratoria! Lo confirmó el titular del Anses: desde marzo, solo PUAM. pic.twitter.com/tK1vcRHK2T — Hernán Letcher (@hernanletcher) October 16, 2024

Ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, sobre si se iba a extender la moratoria previsional ante las dificultades de los ciudadanos de tener la prestación jubilatoria que no tienen los aportes, el funcionario respondió que no está en los planes del Gobierno prorrogar ese plan.

"La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", dijo de los Heros.

Dijo que la "la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima".