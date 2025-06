Qué dicen las redes sociales tras el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner

En la red social X (ex Twitter), el hashtag #Cristina se instaló entre las principales tendencias del país, reflejando la tensión entre ambos bandos. Desde cuentas afines al kirchnerismo, los posteos apuntaron contra la Corte Suprema, el Gobierno nacional y el “lawfare” como herramienta de disciplinamiento. “No la pudieron matar, no la van a callar. Toda nuestra solidaridad con Cristina. Esto no es justicia, es venganza”, escribió un usuario acompañado por una imagen de la exmandataria en el Senado.