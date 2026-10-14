Resultados de las quinielas de hoy 14 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 14 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0092
1° 0092, 2° 5074, 3° 1319, 4° 7983, 5° 0686, 6° 1477, 7° 3278, 8° 3848, 9° 7805, 10° 5019, 11° 7114, 12° 0972, 13° 5351, 14° 6888, 15° 7184, 16° 7558, 17° 1128, 18° 3915, 19° 1294, 20° 1737
El Primero
Cabeza: 0452
1° 0452, 2° 3725, 3° 9963, 4° 7335, 5° 2071, 6° 4549, 7° 8935, 8° 3698, 9° 5480, 10° 4768, 11° 6036, 12° 5707, 13° 6389, 14° 6850, 15° 7271, 16° 7616, 17° 8321, 18° 8591, 19° 9191, 20° 9684
La Matutina
Cabeza: 9470
1° 9470, 2° 0736, 3° 1225, 4° 1720, 5° 4594, 6° 8143, 7° 3460, 8° 3684, 9° 0688, 10° 4526, 11° 5394, 12° 1067, 13° 6029, 14° 6930, 15° 3446, 16° 7700, 17° 1793, 18° 8963, 19° 9331, 20° 9882
La Vespertina
Cabeza: 2340
1° 2340, 2° 7998, 3° 1148, 4° 6247, 5° 9960, 6° 8128, 7° 9794, 8° 7929, 9° 4292, 10° 7440, 11° 7887, 12° 6094, 13° 6113, 14° 2791, 15° 7302, 16° 7579, 17° 6344, 18° 9508, 19° 9059, 20° 9762
La Nocturna
Cabeza: 0357
1° 0357, 2° 0532, 3° 9827, 4° 1912, 5° 2216, 6° 2833, 7° 4976, 8° 9124, 9° 9292, 10° 4626, 11° 5644, 12° 6300, 13° 6242, 14° 6607, 15° 7077, 16° 7051, 17° 8627, 18° 8754, 19° 9317, 20° 9347
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5937
1° 5937, 2° 1404, 3° 2662, 4° 5009, 5° 1462, 6° 5719, 7° 0137, 8° 1946, 9° 5971, 10° 6336, 11° 8482, 12° 7981, 13° 2859, 14° 7606, 15° 9436, 16° 5047, 17° 6951, 18° 3061, 19° 9998, 20° 7307
El Primero
Cabeza: 4369
1° 4369, 2° 1203, 3° 7385, 4° 5932, 5° 5985, 6° 6282, 7° 9100, 8° 2665, 9° 1720, 10° 9262, 11° 8636, 12° 1305, 13° 2899, 14° 9930, 15° 3580, 16° 2631, 17° 0880, 18° 9863, 19° 1106, 20° 8326
La Matutina
Cabeza: 0391
1° 0391, 2° 4635, 3° 6439, 4° 4414, 5° 3492, 6° 9392, 7° 7364, 8° 3310, 9° 1967, 10° 6431, 11° 6836, 12° 7780, 13° 3043, 14° 9850, 15° 6919, 16° 7376, 17° 6471, 18° 2740, 19° 3442, 20° 2257
La Vespertina
Cabeza: 6785
1° 6785, 2° 8280, 3° 7658, 4° 1152, 5° 5628, 6° 7344, 7° 2494, 8° 3790, 9° 4844, 10° 5317, 11° 6531, 12° 1875, 13° 8214, 14° 1774, 15° 2127, 16° 4339, 17° 2439, 18° 2660, 19° 4994, 20° 5187
La Nocturna
Cabeza: 9189
1° 9189, 2° 6799, 3° 3049, 4° 0708, 5° 8824, 6° 3748, 7° 4832, 8° 9859, 9° 3744, 10° 3533, 11° 5073, 12° 5036, 13° 4966, 14° 4952, 15° 3308, 16° 4852, 17° 3188, 18° 1422, 19° 4941, 20° 3295
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0081
1° 0081, 2° 2029, 3° 4232, 4° 1957, 5° 5207, 6° 7364, 7° 5453, 8° 6719, 9° 2984, 10° 6516, 11° 2507, 12° 5512, 13° 7073, 14° 1107, 15° 3519, 16° 3318, 17° 9884, 18° 5917, 19° 6484, 20° 3526
El Primero
Cabeza: 7056
1° 7056, 2° 3148, 3° 9629, 4° 6987, 5° 7335, 6° 5172, 7° 6602, 8° 8109, 9° 6428, 10° 5399, 11° 4886, 12° 8199, 13° 1796, 14° 2495, 15° 1104, 16° 9339, 17° 8396, 18° 3825, 19° 5550, 20° 6259
La Matutina
Cabeza: 3537
1° 3537, 2° 2053, 3° 0090, 4° 4894, 5° 3659, 6° 6234, 7° 2406, 8° 1854, 9° 5794, 10° 3042, 11° 8678, 12° 7159, 13° 5774, 14° 2933, 15° 4502, 16° 2165, 17° 3971, 18° 2986, 19° 1087, 20° 5803
La Vespertina
Cabeza: 7823
1° 7823, 2° 5005, 3° 0077, 4° 6091, 5° 5575, 6° 8328, 7° 0965, 8° 3930, 9° 3706, 10° 1959, 11° 2252, 12° 9441, 13° 4757, 14° 8939, 15° 3600, 16° 4734, 17° 2756, 18° 7119, 19° 5727, 20° 5038
La Nocturna
Cabeza: 1856
1° 1856, 2° 2054, 3° 5682, 4° 7210, 5° 4711, 6° 9573, 7° 2999, 8° 0327, 9° 3514, 10° 9275, 11° 6808, 12° 9265, 13° 8562, 14° 4251, 15° 6579, 16° 6597, 17° 8581, 18° 1564, 19° 9860, 20° 9096
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9229
1° 9229, 2° 7773, 3° 6249, 4° 5653, 5° 6916, 6° 9416, 7° 2724, 8° 3950, 9° 0442, 10° 4533, 11° 5907, 12° 4695, 13° 2817, 14° 2174, 15° 9620, 16° 9325, 17° 6198, 18° 3016, 19° 1629, 20° 8780
El Primero
Cabeza: 9852
1° 9852, 2° 3379, 3° 7015, 4° 0173, 5° 2886, 6° 8487, 7° 2166, 8° 4662, 9° 1602, 10° 7869, 11° 9127, 12° 0946, 13° 3340, 14° 3775, 15° 4615, 16° 3308, 17° 8452, 18° 8612, 19° 0947, 20° 7880
La Matutina
Cabeza: 5982
1° 5982, 2° 4171, 3° 8252, 4° 6796, 5° 1800, 6° 9490, 7° 2605, 8° 2991, 9° 0472, 10° 3813, 11° 2023, 12° 7362, 13° 0066, 14° 7843, 15° 3501, 16° 0965, 17° 2848, 18° 8609, 19° 0810, 20° 3018
La Vespertina
Cabeza: 1130
1° 1130, 2° 7463, 3° 4396, 4° 9865, 5° 6560, 6° 7210, 7° 9309, 8° 1871, 9° 9807, 10° 6748, 11° 7312, 12° 1464, 13° 3449, 14° 4630, 15° 2120, 16° 5937, 17° 3571, 18° 0910, 19° 7077, 20° 3250
La Nocturna
Cabeza: 3209
1° 3209, 2° 1450, 3° 1133, 4° 6410, 5° 0664, 6° 1606, 7° 6002, 8° 0347, 9° 2519, 10° 4028, 11° 5374, 12° 5720, 13° 8576, 14° 2542, 15° 0380, 16° 9193, 17° 8374, 18° 7415, 19° 2882, 20° 3393
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9799
1° 9799, 2° 6739, 3° 0824, 4° 3925, 5° 4332, 6° 0880, 7° 4735, 8° 8111, 9° 3588, 10° 7096, 11° 4403, 12° 8780, 13° 1774, 14° 4255, 15° 8038, 16° 0122, 17° 1344, 18° 7285, 19° 3838, 20° 8374
El Primero
Cabeza: 8675
1° 8675, 2° 5456, 3° 5489, 4° 7411, 5° 6522, 6° 7159, 7° 8274, 8° 8344, 9° 0060, 10° 3024, 11° 9115, 12° 2223, 13° 2138, 14° 2147, 15° 3595, 16° 0830, 17° 4408, 18° 1449, 19° 7110, 20° 6163
La Matutina
Cabeza: 5586
1° 5586, 2° 8504, 3° 9487, 4° 2736, 5° 5369, 6° 7514, 7° 2646, 8° 4093, 9° 1723, 10° 5526, 11° 3224, 12° 6505, 13° 8534, 14° 7315, 15° 4731, 16° 1632, 17° 2278, 18° 8180, 19° 6273, 20° 9622
La Vespertina
Cabeza: 1736
1° 1736, 2° 8706, 3° 1598, 4° 8925, 5° 8770, 6° 3066, 7° 4525, 8° 3532, 9° 7393, 10° 8716, 11° 7207, 12° 1521, 13° 9561, 14° 5322, 15° 5248, 16° 1015, 17° 9648, 18° 3191, 19° 3978, 20° 6551
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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