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Resultados de las quinielas de hoy 14 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 14 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 14 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0092
1° 0092, 2° 5074, 3° 1319, 4° 7983, 5° 0686, 6° 1477, 7° 3278, 8° 3848, 9° 7805, 10° 5019, 11° 7114, 12° 0972, 13° 5351, 14° 6888, 15° 7184, 16° 7558, 17° 1128, 18° 3915, 19° 1294, 20° 1737

El Primero

Cabeza: 0452
1° 0452, 2° 3725, 3° 9963, 4° 7335, 5° 2071, 6° 4549, 7° 8935, 8° 3698, 9° 5480, 10° 4768, 11° 6036, 12° 5707, 13° 6389, 14° 6850, 15° 7271, 16° 7616, 17° 8321, 18° 8591, 19° 9191, 20° 9684

La Matutina

Cabeza: 9470
1° 9470, 2° 0736, 3° 1225, 4° 1720, 5° 4594, 6° 8143, 7° 3460, 8° 3684, 9° 0688, 10° 4526, 11° 5394, 12° 1067, 13° 6029, 14° 6930, 15° 3446, 16° 7700, 17° 1793, 18° 8963, 19° 9331, 20° 9882

La Vespertina

Cabeza: 2340
1° 2340, 2° 7998, 3° 1148, 4° 6247, 5° 9960, 6° 8128, 7° 9794, 8° 7929, 9° 4292, 10° 7440, 11° 7887, 12° 6094, 13° 6113, 14° 2791, 15° 7302, 16° 7579, 17° 6344, 18° 9508, 19° 9059, 20° 9762

La Nocturna

Cabeza: 0357
1° 0357, 2° 0532, 3° 9827, 4° 1912, 5° 2216, 6° 2833, 7° 4976, 8° 9124, 9° 9292, 10° 4626, 11° 5644, 12° 6300, 13° 6242, 14° 6607, 15° 7077, 16° 7051, 17° 8627, 18° 8754, 19° 9317, 20° 9347

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 5937
1° 5937, 2° 1404, 3° 2662, 4° 5009, 5° 1462, 6° 5719, 7° 0137, 8° 1946, 9° 5971, 10° 6336, 11° 8482, 12° 7981, 13° 2859, 14° 7606, 15° 9436, 16° 5047, 17° 6951, 18° 3061, 19° 9998, 20° 7307

El Primero

Cabeza: 4369
1° 4369, 2° 1203, 3° 7385, 4° 5932, 5° 5985, 6° 6282, 7° 9100, 8° 2665, 9° 1720, 10° 9262, 11° 8636, 12° 1305, 13° 2899, 14° 9930, 15° 3580, 16° 2631, 17° 0880, 18° 9863, 19° 1106, 20° 8326

La Matutina

Cabeza: 0391
1° 0391, 2° 4635, 3° 6439, 4° 4414, 5° 3492, 6° 9392, 7° 7364, 8° 3310, 9° 1967, 10° 6431, 11° 6836, 12° 7780, 13° 3043, 14° 9850, 15° 6919, 16° 7376, 17° 6471, 18° 2740, 19° 3442, 20° 2257

La Vespertina

Cabeza: 6785
1° 6785, 2° 8280, 3° 7658, 4° 1152, 5° 5628, 6° 7344, 7° 2494, 8° 3790, 9° 4844, 10° 5317, 11° 6531, 12° 1875, 13° 8214, 14° 1774, 15° 2127, 16° 4339, 17° 2439, 18° 2660, 19° 4994, 20° 5187

La Nocturna

Cabeza: 9189
1° 9189, 2° 6799, 3° 3049, 4° 0708, 5° 8824, 6° 3748, 7° 4832, 8° 9859, 9° 3744, 10° 3533, 11° 5073, 12° 5036, 13° 4966, 14° 4952, 15° 3308, 16° 4852, 17° 3188, 18° 1422, 19° 4941, 20° 3295

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 0081
1° 0081, 2° 2029, 3° 4232, 4° 1957, 5° 5207, 6° 7364, 7° 5453, 8° 6719, 9° 2984, 10° 6516, 11° 2507, 12° 5512, 13° 7073, 14° 1107, 15° 3519, 16° 3318, 17° 9884, 18° 5917, 19° 6484, 20° 3526

El Primero

Cabeza: 7056
1° 7056, 2° 3148, 3° 9629, 4° 6987, 5° 7335, 6° 5172, 7° 6602, 8° 8109, 9° 6428, 10° 5399, 11° 4886, 12° 8199, 13° 1796, 14° 2495, 15° 1104, 16° 9339, 17° 8396, 18° 3825, 19° 5550, 20° 6259

La Matutina

Cabeza: 3537
1° 3537, 2° 2053, 3° 0090, 4° 4894, 5° 3659, 6° 6234, 7° 2406, 8° 1854, 9° 5794, 10° 3042, 11° 8678, 12° 7159, 13° 5774, 14° 2933, 15° 4502, 16° 2165, 17° 3971, 18° 2986, 19° 1087, 20° 5803

La Vespertina

Cabeza: 7823
1° 7823, 2° 5005, 3° 0077, 4° 6091, 5° 5575, 6° 8328, 7° 0965, 8° 3930, 9° 3706, 10° 1959, 11° 2252, 12° 9441, 13° 4757, 14° 8939, 15° 3600, 16° 4734, 17° 2756, 18° 7119, 19° 5727, 20° 5038

La Nocturna

Cabeza: 1856
1° 1856, 2° 2054, 3° 5682, 4° 7210, 5° 4711, 6° 9573, 7° 2999, 8° 0327, 9° 3514, 10° 9275, 11° 6808, 12° 9265, 13° 8562, 14° 4251, 15° 6579, 16° 6597, 17° 8581, 18° 1564, 19° 9860, 20° 9096

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9229
1° 9229, 2° 7773, 3° 6249, 4° 5653, 5° 6916, 6° 9416, 7° 2724, 8° 3950, 9° 0442, 10° 4533, 11° 5907, 12° 4695, 13° 2817, 14° 2174, 15° 9620, 16° 9325, 17° 6198, 18° 3016, 19° 1629, 20° 8780

El Primero

Cabeza: 9852
1° 9852, 2° 3379, 3° 7015, 4° 0173, 5° 2886, 6° 8487, 7° 2166, 8° 4662, 9° 1602, 10° 7869, 11° 9127, 12° 0946, 13° 3340, 14° 3775, 15° 4615, 16° 3308, 17° 8452, 18° 8612, 19° 0947, 20° 7880

La Matutina

Cabeza: 5982
1° 5982, 2° 4171, 3° 8252, 4° 6796, 5° 1800, 6° 9490, 7° 2605, 8° 2991, 9° 0472, 10° 3813, 11° 2023, 12° 7362, 13° 0066, 14° 7843, 15° 3501, 16° 0965, 17° 2848, 18° 8609, 19° 0810, 20° 3018

La Vespertina

Cabeza: 1130
1° 1130, 2° 7463, 3° 4396, 4° 9865, 5° 6560, 6° 7210, 7° 9309, 8° 1871, 9° 9807, 10° 6748, 11° 7312, 12° 1464, 13° 3449, 14° 4630, 15° 2120, 16° 5937, 17° 3571, 18° 0910, 19° 7077, 20° 3250

La Nocturna

Cabeza: 3209
1° 3209, 2° 1450, 3° 1133, 4° 6410, 5° 0664, 6° 1606, 7° 6002, 8° 0347, 9° 2519, 10° 4028, 11° 5374, 12° 5720, 13° 8576, 14° 2542, 15° 0380, 16° 9193, 17° 8374, 18° 7415, 19° 2882, 20° 3393

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 9799
1° 9799, 2° 6739, 3° 0824, 4° 3925, 5° 4332, 6° 0880, 7° 4735, 8° 8111, 9° 3588, 10° 7096, 11° 4403, 12° 8780, 13° 1774, 14° 4255, 15° 8038, 16° 0122, 17° 1344, 18° 7285, 19° 3838, 20° 8374

El Primero

Cabeza: 8675
1° 8675, 2° 5456, 3° 5489, 4° 7411, 5° 6522, 6° 7159, 7° 8274, 8° 8344, 9° 0060, 10° 3024, 11° 9115, 12° 2223, 13° 2138, 14° 2147, 15° 3595, 16° 0830, 17° 4408, 18° 1449, 19° 7110, 20° 6163

La Matutina

Cabeza: 5586
1° 5586, 2° 8504, 3° 9487, 4° 2736, 5° 5369, 6° 7514, 7° 2646, 8° 4093, 9° 1723, 10° 5526, 11° 3224, 12° 6505, 13° 8534, 14° 7315, 15° 4731, 16° 1632, 17° 2278, 18° 8180, 19° 6273, 20° 9622

La Vespertina

Cabeza: 1736
1° 1736, 2° 8706, 3° 1598, 4° 8925, 5° 8770, 6° 3066, 7° 4525, 8° 3532, 9° 7393, 10° 8716, 11° 7207, 12° 1521, 13° 9561, 14° 5322, 15° 5248, 16° 1015, 17° 9648, 18° 3191, 19° 3978, 20° 6551

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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