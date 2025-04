Tras el finde largo, a cuánto cerró el dólar este lunes 21 de abril

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1914320201488752641&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/4T2YCVRPw7 — Prensa BNA (@prensabna) April 21, 2025

En el caso del dólar tarjeta, que sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o servicios en el extranjero, continúa con un recargo del 30% sobre el precio oficial. Es así que la cotización se ubica en $1443.

La cotización del dólar tarjeta en los bancos:

Banco Galicia: $1527,50;

Banco Nación: $1508;

Banco ICBC: $1530,10;

Banco BBVA: $1527,50;

Banco Supervielle: $1527,50;

Banco Ciudad: $1527,50;

Banco Patagonia: $1599;

Banco Santander: $1547;

Brubank: $1540,50;

Banco GGAL (ex HSBC): $1527,50;

Banco Macro: $1534;

Banco Piano: $1547.

El dólar cripto bajó y opera a $1140,99. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del 0,48% con el dólar oficial. Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una baja del 1,48%.

Variación del Dólar Hoy



Dólar Blue: $1,160.00 (-6.56%)

Dólar Oficial: $1,110 (-4.50%)

Dólar Tarjeta: $1,443 (-4.31%)

Dólar Mep: $1105,20 (-5.01%)

Dólar Cripto: $1140,99 (-5.33%)

Riesgo País en Argentina: 725 #DolarHoy #EconomiaArgentina — Dólar Blue Hoy (@DolarBlueDiario) April 21, 2025

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron el martes unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir. El miércoles, las arcas de la entidad volvieron a engrosarse y quedaron en u$s 38.612 millones.