Lewis Hamilton tuvo que cerrar su empresa por pérdidas millonarias: "Difícil decisión"

Esta empresa -que surgió en 2019- generó pérdidas que hicieron imposible reestructurar el negocio , según el diario The Sun. Durante 2022, terminaron el balance 9,2 millones de euros abajo , por lo que ya habían cerrado algunas sucursales en Londres, además de su local en Nueva York.

"No tenemos más comentarios que hacer en este momento, aparte de confirmar que el negocio ha tomado la difícil decisión de cerrar sus restaurantes en el Reino Unido ", indicó un portavoz de Net Burger al medio.

"Estamos concentrando nuestros esfuerzos en nuestros restaurantes con mejores resultados: creemos que a veces dar un paso atrás es necesario para dar un salto mayor hacia delante", rezaba un comunicado de la empresa.

Hamilton practica el veganismo desde el 2017 y esta marca nació para crear una opción saludable en comida rápida, una alternativa ética y sustentable a las cadenas tradicionales.

"Creo que necesitamos una opción más saludable en las calles principales, con un sabor increíble y que ofrezca algo emocionante a quienes desean dejar de comer carne de vez en cuando", dijo el piloto en el momento de apertura de su negocio.

La cadena llegó a tener ocho sucursales, incluso en Milán y Nueva York, con la propuesta de comida "cien por cien vegetales", incluyendo hamburguesas, nuggets y batidos elaborados sin ingredientes de origen animal.

Neat Burger, que tuvo restaurantes en Londres, Milán y Nueva York en su mejor momento, se vio obligada a cerrar las sucursales que le quedaban.

Con las puertas de restaurantes que iban cerrándose a lo largo del mundo, este 2025 encontró a Neat con sólo 2 sucursales en funcionamiento. Se espera una pérdida potencial de alrededor de 150 puestos de trabajo.

Neat Burger continuará abierto en Dubai y Milán, las dos ciudades en las que no tienen establecimientos con sólo 'Take Away', sino que también cuentan con servicio de mesa y por el momento, sus números allí son mejores.

Pese al activismo por un mundo vegano, la idea no acompañó en la situación financiera. "Fue una idea noble con buenas intenciones, pero el mercado de comida rápida a base de plantas sigue siendo complejo y requiere más que buenos propósitos para sobrevivir", apuntó el analista de consumo alimentario Tim Lang, en declaraciones al Evening Standar.

¿Qué es el veganismo, la forma de vida saludable que impulsa Hamilton?

El veganismo es una forma de vida que excluye, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, ya sea para comida, ropa u otros propósitos. En términos prácticos, esto significa no consumir productos de origen animal (como carne, lácteos, huevos, miel) ni usar productos derivados de animales (como cuero, lana o cosméticos probados en animales).

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton es uno de los defensores más destacados del veganismo en el deporte de alto rendimiento. Adoptó este estilo de vida en 2017 y lo promueve no solo por sus beneficios éticos y medioambientales, sino también por sus efectos positivos sobre la salud y el rendimiento físico.