El patrimonio del papa Francisco: se conoció cuál es la única herencia que dejó

Según informó Celebrity Net Worth, un sitio especializado en informar el patrimonio de las personalidades públicas, el papa Francisco tenía sólo u$s100. También detallaron que no percibía un salario, pese a que los cardenales del Vaticano pueden cobrarlo.

Pero esto no sorprende a nadie, ya que que a lo largo de su papado, Francisco fue conocido por su austero estilo de vida. A diferencia de otros líderes religiosos o jefes de Estado, no poseía propiedades, vehículos, cuentas bancarias ni patrimonio a su nombre.

Y a pesar que tenía acceso a los recursos del Vaticano, como autos oficiales y residencias, expresó firmemente que no quería utilizarlos a diario, sino solo en lo indispensable y nunca para beneficio personal.

papa 2.webp

Bajo esta clara postura, también rechazó desde sus inicios instalarse en el Palacio Apostólico, la residencia tradicional de los papas, y optó por vivir en la Casa de Santa Marta, un edificio más modesto dentro del Vaticano, donde compartía espacio con otros sacerdotes.

¿Qué pasó con su sueldo?

Los cardenales, a diferencia del papa, reciben un salario mensual, que varía entre los 4.700 dólares y 5.900 dólares. Y fue el mismo papa, quien en el documental titulado "Amén: Francisco Responde", contó por qué no tenía un sueldo.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo", afirmó en ese momento. Pero Francisco llevaba como bandera la austeridad desde sus inicios, ya que cuando era arzobispo de Buenos Aires, jamás aceptó dinero personal y siempre vivió de manera simple, según la tradición jesuita.

Papa Francisco - Trayectoria en el Vaticano (5) Sergio Dovio

A diferencia del Papa, los cardenales con responsabilidades importantes pueden llegar a percibir unos 5.000 euros mensuales. En el caso de obispos y sacerdotes, los ingresos mensuales suelen situarse entre 1.500 y 2.500 euros.

Los empleados laicos con tareas técnicas, administrativas o de seguridad, tienen sueldos que oscilan entre los 1.200 y los 3.000 euros mensuales, dependiendo del cargo y la antigüedad. Además, muchos acceden a beneficios como vivienda subvencionada dentro del Vaticano, atención médica y precios reducidos en tiendas y supermercados del Estado pontificio.