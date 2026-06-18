Video: para evadir una persecución policial, saltó a un arroyo con más de 16 mil dólares y casi se ahoga

El hecho ocurrió en Villa Lugano. Las imágenes muestran el hallazgo del botín y las complicaciones que tuvo el sospechoso para salir del agua.

Tras la persecución policial, la mochila con el dinero fue recuperada por los efectivos.

Una persecución policial de película se registró días atrás en el barrio porteño de Villa Lugano , donde un hombre intentó escapar de un control de la Policía de la Ciudad y terminó arrojándose a un arroyo con más de 16 mil dólares guardados en una mochila.

A pesar del osado intento de escapar, la fuga duró poco ya que el sospechoso tuvo dificultades para mantenerse a flote y salir del agua, por lo que fue interceptado y detenido por los efectivos, que además secuestraron el dinero cuya procedencia no pudo ser justificada.

Según confiaron fuentes policiales a la prensa, el hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, cerca de las 17, durante un control de rutina que suelen realizar agentes de la División Patrulla Control de Accesos Sur , en las inmediaciones del Destacamento Olímpico de la policía porteña.

Los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan gris, registrado en una aplicación de viajes, donde viajaban el conductor y un pasajero que llevaba consigo una mochila roja.

intentó evadir un control policial, se tiró a un arroyo con más de 16 mil dólares y casi se ahoga

Al notar la presencia policial, el hombre que viajaba en el asiento trasero exhibió signos de nerviosismo, lo que llamó la atención de los uniformados.

Ante el pedido de los policías para que presentara su DNI, el pasajero no solo se negó a identificarse, sino que descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie rumbo a la avenida 27 de Febrero, con dirección al Puente La Noria.

Una fuga de película

A lo largo de la intensa persecución, el hombre ingresó a la Reserva Ecológica y se arrojó al arroyo Cildañez desde una altura de 8 metros.

El sospechoso nadó y pudo avanzar unos metros, pero en el trayecto perdió su mochila.

PERSECUCIÓN, ARROYO. DÓLARES

“El masculino se está ahogando, no hace pie”, se escucha decir a un agente en el video.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios.

Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.

El botín

La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.

PERSECUCIÓN, ARROYO. DÓLARES.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.

En tanto que, el conductor del auto fue notificado en carácter de testigo, mientras que la investigación continúa para establecer el origen de los fondos.