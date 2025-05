Santa Cruz: no había ginecólogo en el hospital y su beba murió al nacer

En ese momento, señaló, no la dejaron ingresar a la sala donde la embarazada estaba siendo atendida. “Mi estado era desesperante por mi nieta y por mi hija que estaba sola, mamá primeriza”, explicó. Por esa razón, dijo, siguió insisitnedo para que la dejaran pasar.

Cuando finalmente pudo ingresar, le informaron que su hija debía ser derivada de urgencia a Caleta Olivia dado que el hospital no contaba con un ginecólogo, ni cirujano de guardia.

Desde Pico Truncado, aseguró, la ambulancia salió a las 00:45 arribando a Caleta Olivia a las 01:25 para que la joven ingresara a quirófano.

Mientras tanto, la futura abuela seguía sin mucha información sobre qué pasaba con su nieta. “Momentos de incertidumbre… miles de cosas se me pasaban por mi mente”, sintetizó.

Minutos después, los médicos la llamaron para que presenciara las maniobras de RCP a su nieta, en un intento por reanimarla tras sacarla de la panza de su mamá. “Hicieron todo lo posible y lamentablemente no sobrevivió“, escribió la mujer.

La denuncia de la abuela en Santa Cruz

La abuela reveló que ya presentó una denuncia por mala praxis en sede policial. "Tal vez pensaron que nos quedaríamos calladas, se equivocaron. A mi nieta ya no me la regresan, el dolor que mi hija pasa hoy... todo por hacer vista al costado y no tener en guardia profesionales comprometidos", manifestó la abuela, quien promete llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias.

"Hay cuestiones que se están investigando y me reservo de comentarlas públicamente porque necesitamos que se adquiera la prueba", afirmó Alberto Luciani, el abogado de la familia de Zoe y su joven mamá, en diálogo con La Opinión Austral.

Ambulancia Pico Truncado.jpg Según la familia de la beba fallecida, los 40 minutos que demoró la ambulancia para llegar de Pico Truncado a Caleta Olivia fueron determinantes.

El representante legal dijo estar al tanto de la realidad sanitaria local y consideró que "en otros años la situación de la salud de Santa Cruz era muy buena en comparación con la que es ahora".

Luciani fue categórico al afirmar que lo ocurrido está vinculado a la mala praxis y la carencia de recursos humanos en el sistema provincial de salud. "El embarazo iba todo perfecto, no era de riesgo", aclaró el abogado, descartando complicaciones previas.

"Si hubiera habido un ginecólogo, seguramente otro hubiera sido el resultado. No había y hay que investigar por qué no había, ya que tenemos entendido que tenía que estar", sentenció.

Marcha para pedir jusitica

La comunidad de Pico Truncado se prepara para una movilización el próximo sábado 10 de mayo a las 17 en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento. "Acompañanos en la movilización por nuestra pequeña Zoe Adhara", convoca el flyer que por estas horas difunden los familiares de Zoe.

“Cuántas falencias en nuestro hospital… hace tiempo que no hay profesionales en ginecología, faltante de insumos…todo. Tal vez pensaron que nos quedaríamos calladas, se equivocaron. A mi nieta ya no me la regresan, el dolor que mi hija pasa hoy… todo por hacer vista al costado y no tener en guardia profesionales comprometidos”, sostuvo su abuela en las redes sociales.

Y advirtió: “No quieran tapar con un dedo lo sucedido, milagrosamente el lunes ya contaban con ginecóloga ¿y urgencias?”.

También agradeció a quienes los acompañaron en el sepelio de su nieta: “A Walter y al pastor Vera. Agradezco a la obstetra que contuvo a mi hija durante el traslado y al Hospital de Caleta Olivia por la atención inmediata a mi hija”, cerró.