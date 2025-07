Cumplió su condena el abusador de sus hijas y "volverá a las calles de Cipolletti sin restricciones"

Castro habló con LMCipolletti y describió el impacto de la liberación: “ Fueron 10 años de paz, pero no se borra. Estos tipos están libres. No hay un pedófilo o abusador que se haya recuperado ”. Advirtió el riesgo de las personas como Gullino que salen a la calle sin haber tenido tratamientos y el riesgo que corren las potenciales víctimas.

Rosa Castro Rosa Castro, incansable luchadora por los derechos de las mujeres y los niños. Impulsora de la Ley de Grooming.

Desde su experiencia personal, Rosa amplió la crítica al sistema judicial y político: “Somos víctimas de un sistema, aunque ya no somos las pobres mujeres, ahora tenemos nuestras herramientas para cuidarnos entre nosotras. Nadie quiere modificar el Código Penal, nadie hace nada, por las dudas”. Cuestionó la falta de políticas de protección y prevención: “El sistema tampoco me da herramientas para protegernos y proteger a l@s hij@s de otros”.

La lucha incansable y una advertencia

Militante por los derechos de la niñez y de las mujeres, Rosa Castro se convirtió en referente tras impulsar la incorporación del “grooming” al Código Penal. Hoy, su lucha continúa: “Que estén alertas, él volverá a transitar las calles de Cipolletti sin ninguna restricción, como lo hacen todos los abusadores sexuales de nuestro país, con el permiso de una justicia y un Congreso que jamás tomaron el abuso infantil como el peor de los delitos”.

Rosa pide no detenerse en el caso de ella y de su familia. "Esto no se trata de Rosa Castro o de mis hijas. En estos 10 años hubo infinita cantidad de casos de condenas, menores en años y muchos siguen saliendo. Está comprobado y lo he hablado con distintos profesionales, que los abusadores y pedófilos no se recuperan".