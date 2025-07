El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la calzada aún estaba cubierta de nieve. A pesar del impacto, no hubo heridos.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend conducido por un joven de 24 años, oriundo de San Patricio del Chañar. En el momento del hecho, iba acompañado por una adolescente de 17 años. Según informó Centenario Digital, ambos ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario solicitar atención médica.

Despistó un auto y cayó a un canal en Vista Alegre tras la nevada (1)

A pesar de la magnitud del accidente, los dos ocupantes pudieron salir por sus propios medios y aguardar asistencia. Personal de Prevención Ciudadana del municipio de Vista Alegre se presentó en el lugar junto a efectivos de la división Tránsito Villa Obrera, quienes constataron que no se requería presencia sanitaria.

Debido a que el auto quedó varado en el canal, se debió solicitar una grúa para su remoción. Tanto el conductor como su acompañante permanecieron en el lugar junto a un familiar que se acercó a asistirlos. La espera se prolongó en medio de una madrugada especialmente fría, con el paisaje aún cubierto de nieve producto de la nevada registrada durante el sábado en gran parte de la región.

Hasta el momento no se confirmaron las causas exactas del siniestro. Las autoridades no descartan que el estado resbaladizo de la ruta, combinado con las bajas temperaturas, haya influido en la pérdida de control del vehículo. Tampoco trascendieron resultados sobre posibles controles de alcoholemia, aunque no se reportaron situaciones irregulares al respecto.

Despistó un auto y cayó a un canal en Vista Alegre tras la nevada (2)

Un hombre que cayó con su camioneta al lago Lácar

En un dramático operativo de rescate, un hombre fue salvado con vida luego de que la camioneta en la que viajaba cayera más de 50 metros desde la Ruta Nacional 40 hasta las aguas del lago Lacar, en San Martín de los Andes. El incidente se dio en medio de un temporal y temperaturas extremas por la nieve.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este domingo, a la altura del acceso al camping Catritre y el monumento Roca, a apenas dos kilómetros del centro de la ciudad. De milagro la persona se encuentra con vida, luego del amplio operativo.

El vehículo se precipitó desde la ruta hacia el espejo de agua, quedando hundido a unos 15 metros de la costa. Milagrosamente, el único ocupante fue hallado con vida en la ladera de la montaña, entre la ruta y el lago, en estado grave.

Rescate camioneta Lácar El rescate en el lago Lácar de una persona que cayó con una camioneta. Federico Soto

El rescate fue llevado adelante por los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, que desplegaron su equipo de altura y cinco buzos tácticos para rastrillar la zona junto al grupo GORA. También se utilizó un dron térmico para detectar posibles víctimas adicionales, ya que aún no se confirmó oficialmente si el conductor viajaba solo.

El paciente fue evacuado vía lacustre luego de ser localizado sobre la ladera. Prefectura Naval Argentina lo trasladó en embarcación hasta el muelle de la costanera, donde una ambulancia del SIEN lo derivó de urgencia al hospital.