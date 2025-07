Buscado por la Policía, se entregó un alto funcionario de Rincón de los Sauces: los motivos

A pesar de que en un primer momento no se brindaron detalles sobre la identidad ni los motivos concretos de la búsqueda, la noticia comenzó a circular con fuerza en la ciudad petrolera, -y también en toda la provincia- algo que generó rápidamente un clima de fuerte expectativa e incertidumbre.

Durante varias horas, se tejieron rumores que no daban lugar as las certezas, y todo en medio de un temporal de nieve que azotó a la provincia. Algunos lo daban prófugo, otros aseguraban que incluso no estaba en la provincia de Neuquén. Pero lo concreto es que la búsqueda estaba en marcha y el Ministerio Público Fiscal había ordenado una serie de medidas.