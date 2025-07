Grave denuncia y pedido de justicia por Facundo Castillo: "El asesino de mi hijo está recibiendo privilegios"

En este sentido, recalcó: "mi hijo ya no está, no lo vamos a recuperar, pero exigimos que se cumpla con la condena como corresponde, sin beneficio y sin acomodo".

Denunciaron que el asesino de Facundo Castillo tiene respaldo del narcotráfico

En su discurso, el papá de Facundo brindó información acerca de las condiciones de prisión de Gutiérrez: "un informe oficial firmado por la directora del penal y solicitado por el fiscal Márquez Gauna confirma que Gutiérrez no está alojado con el resto de los condenados".

En vez de alojarse como corresponde, Castillo indicó que la información oficial indicó que el condenado por el asesinato de su hijo "está en una casa prefabricada aparte, junto con otro interno que tiene salidas transitorias".

Frente a la situación irregular que advirtieron gracias a la fiscalía, aseguró que como familia exigieron explicaciones a las autoridades del Penal de Viedma porque -como aseguran-por el tiempo que lleva detenido no le corresponde acceder a ese beneficio.

Padre de Facundo Castillo denuncia beneficios al asesino de su hijo

"Pasaron más de 2 meses, nadie respondió. Fuimos a la justicia y el juez nos dijo que era un tema administrativo. Nos soltaron la mano", aseveró Castillo, y vinculó la situación con el tráfico de drogas, un trascendido que surgió a raíz de la relevancia del caso.

Cabe destacar que luego del crimen y el intento de asesinato al grupo de amigos de Facundo, Ramiro Agustín Gutiérrez, conocido como "el Gitano", se dio a la fuga con sus amigos, primero hacia Neuquén y luego a General Roca, donde estuvo escondido hasta que se entregó.

Su camioneta BMW blanca con vidrios polarizados, valuada en aquel entonces en 60 millones de dólares, tuvo pedido de captura y finalmente fue encontrada tras ser descartada en la vía pública de Roca. El peritaje descubrió que había sido manipulada para borrar pruebas.

En este contexto, trascendió que el joven de 25 años era corredor de autos, se movía entre Roca, Neuquén y Centenario bajo el ala de su padre conocido como Felipe Ricardo Gutiérrez, alias “El chileno”, “El Gitano” y “Negro”, con antecedentes en el fuero Federal por drogas y robo de autos.

"Ramiro Gutiérrez fue condenado por el homicidio de Facundo y por cinco tentativas más y tiene respaldo de narcotráfico, esa es la realidad", aseguró Castillo, y agregó con firmeza: "como padre no me voy a callar, no me van a intimidar y voy a seguir exigiendo justicia por Facundo hasta el último día en mi vida".

A continuación, manifestó: "Por eso como padre le hablo directamente al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck para que "intervenga, que investigue y que actúe", En este sentido, le habló directamente recordándole: "usted impulsó ley dura contra el delito y el narcotráfico, mandó a la legislatura ley de reiterancia que fue aprobada con amplio respaldo".

En este sentido, le espetó al gobernador que eso no ocurre en el Penal de Viedma y aseveró que "dentro de su propio sistema penitenciario se permiten privilegios, se rompe la ley de igualdad y eso es impunidad".

Cómo fue el brutal asesinato de Facundo Castillo

En las instancias judiciales que terminaron con la condena a 12 años de prisión, el jurado indicó que el crimen fue cometido alrededor de las 7 de la mañana del 19 de diciembre de 2021, cuando Gutiérrez conducía una camioneta BMW flamante en inmediaciones de la calle Julio Dante Salto y la ruta 22 de Cipolletti, donde había una fiesta electrónica.

En ese contexto, Facundo, quien resultó la víctima fatal, se dirigía con sus amigos a tomar un servicio de traslado y regresar a sus hogares en Neuquén de forma segura. Pero a poco de subir, la BMW tomó a contramano para evitar la extensa fila de vehículos que se había formado, y pasó a toda velocidad tan cerca de ellos que alcanzó a rozar a una chica. Alguien del grupo de amigos les recriminó por la maniobra y unos metros más allá la camioneta paró, bajaron amigos de Gutiérrez con intenciones de pelear.

Se fueron, pero al llegar a la Ruta 22 Gutiérrez pegó la vuelta en U y encaró directamente al grupo, impactando de lleno a Facundo, lo arrastró más de 10 metros para luego retroceder y arrollarlo nuevamente. El resto de los jóvenes alcanzaron a tirarse a una acequia que corre paralelo a la calle. Por ellos le agregaron cinco tentativas de homicidio en la calificación. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti, donde falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

El pedido de justicia por Facundo Castillo

El dolor por la muerte de Facundo Castillo alcanzó a toda la comunidad, que eligió el lema “Nos mueve el amor”, para elevar el pedido colectivo de justicia por el joven neuquino que el 29 de junio hubiese cumplido 33 años. A lo largo de todas las instancias, la familia estuvo acompañada por amistades y compañeros de fútbol, quienes lo apodaban "burrito" dado que Facundo fue uno de los fundadores del Sportivo Chester, un equipo que juega hace más de 14 años en la liga Sthimpra.

Por su parte, el asesino, Ramiro Agustín Gutiérrez, aún espera sentencia firme. Más allá de la crueldad con la que actuó al matar a Facundo, su comportamiento generó la indignación social que generó el hecho en la región.

Después de tres días de haberse fugado, Gutiérrez se entregó y cuando le pidieron la prisión preventiva su abogado ofreció pagar una fianza de 5 millones de pesos para acceder a una domiciliaria. Pero la jueza Rita Lucía rechazó el planteo y dictó la prisión preventiva, por los riesgos procesales demostrados por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y Martín Pezzeta.

Además, para el juicio, Gutiérrez contrató al reconocido abogado porteño Fernando Burlando que se encargó de guiar la estrategia que terminó con el "Gitano" condenado por un jurado popular, pero el juez Guillermo Merlo solo le dictó 12 años de prisión. Hecho que generó indignación no solo en la familia Castillo, sino en toda la comunidad.

Cabe recordar que la fiscalía encabezada concluyó en los alegatos finales que el hecho fue intencional y pidió una condena de 16 años y 6 meses de cárcel. Lo mismo plantearon los abogados querellantes Juan Coto y Gabriel Contreras, que representaron a la familia de Facundo, pero reclamó una pena de 22 años de prisión. Mientras que la defensa del asesino, ejercida por Martín Segovia y Carlos Vila Llanos, sostuvo que se trató de un accidente.