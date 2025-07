Dos familias de turistas fueron víctimas de robo en el estacionamiento del Cerro Bayo

cerro bayo vla estacionamiento

Detalló que los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señal para impedir el funcionamiento del cierre centralizado y la alarma del vehículo, ya que no había daños en la camioneta y Martín está seguro de haberla cerrado. Mediante esta maniobra, les robaron más de un millón de pesos.

Contó además que "ese dinero lo llevábamos reservado exclusivamente para cualquier emergencia que pudiera surgir durante el viaje". La familia no se percató enseguida del robo, sino cuando emprendían el viaje de regreso, por lo que no denunciaron el robo en la localidad neuquina.

No obstante, expresó que "quiero hacer público esto para que esto no vuelva a suceder, que se pongan medidas de seguridad más estrictas. Lo hago con el único fin de advertir a otros turistas para que estén atentos, tomen precauciones y no pasen por una situación que, como en nuestro caso, arruina por completo la experiencia de las vacaciones".

Lo más extraño de todo es que el estacionamiento en dicho cerro es pago, por lo que se esperaría que cuenta con algún tipo de seguridad o vigilancia mínima para que no ocurran estos hechos.

Una familia de La Pampa también sufrió un robo

Por otro lado, la segunda familia que sufrió un robo en el mismo lugar es oriunda de Santa Rosa, La Pampa. Federico, una de las víctimas, contó a Diario Andino que había viajado días atrás a San Martín de los Andes junto a su esposa y su hija, con intenciones de disfrutar de unos días de esquí. Sin embargo, ante la escasez de nieve en Chapelco, decidieron ir a pasar un día al Cerro Bayo de La Angostura, donde ocurrió todo.

“Habíamos planeado estas vacaciones con mucha ilusión. Llegamos alrededor de las 12 del mediodía y, como el check-in de nuestro alojamiento era a las 15, nos dirigimos directamente al cerro con todo nuestro equipaje en el auto”, relató. Allí, les cobraron 5 mil pesos por el estacionamiento; pagaron y bajaron a recorrer y esquiar.

Poco antes de las 18 regresaron a su auto y su hija fue la primera en notar que faltaba su celular. "Inmediatamente descubrimos que también faltaban dos bolsos de mano y dos mochilas”, lamentó Federico. "Mi mochila contenía mi notebook de trabajo con fotos y archivos irrecuperables, documentación laboral importante, mis estudios pre quirúrgicos para una cirugía programada, toda mi ropa, medicación específica y un dispositivo de avance mandibular recetado”, precisó.

En tanto que a su hija de 10 años le robaron su celular y dos objetos irremplazables por su valor sentimental: "Le robaron la campera que le regaló su abuela materna fallecida y su mochila de regalo de su abuela paterna (también fallecida). Fue un golpe emocional devastador que la sumió en una crisis de nervios y llanto.”

comisaria 28 villa la angosturA (2).jpg

Al querer informar de lo ocurrido al personal responsable del estacionamiento, no encontraron a nadie, por lo que salieron directo a la Comisaría 28. Allí, Federico sostuvo: "Nos informaron que los robos en el estacionamiento del cerro son frecuentes, ocurriendo entre tres o cuatro veces por semana". Este robo también se habría cometido con inhibidores.

Además de hacer la denuncia, intentaron comunicarse con las autoridades de Cerro Bayo por sus redes sociales, pero la respuesta los dejó con sabor a poco. "Recién el domingo recibimos un mensaje en Instagram que nos informaba que el caso está en manos de la Policía. Nos pidieron disculpas por lo sucedido y agregaron que deseaban que se pueda solucionar este inconveniente. No tuvimos más respuesta”, confió.

Tampoco recibieron soluciones de la Asociación Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, el organismo que al parecer gestiona el estacionamiento bajo un acuerdo con Cerro Bayo. "La presidenta de la Asociación nos dijo que no podían creer lo sucedido y que lo tratarían en comisión directiva”.

De esta manera, las vacaciones de una segunda familia también se vieron arruinadas. "Sabemos que haciendo público el robo no recuperaremos nuestros objetos robados. Lo único que realmente deseamos es que se tomen las medidas necesarias lo antes posible para que lo que nos sucedió no le ocurra a otra familia”, concluyó Federico.