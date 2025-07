Paciente de ECOMED robó y quedó escrachado por la cámara: la advertencia

No está claro si brindó una identidad verdadera, pero hay registro en el sistema de que haya sido alguna vez paciente del lugar donde se realizan ecografías médicas.

En las imágenes del video, se ve claramente cómo finge hablar por teléfono celular. Se para cerca de la puerta de ingreso al mostrador del personal y primero abre un cajón, de donde extrae dos celulares. Luego, vuelve a ingresar para retirar la caja fuerte que estaba ahí mismo. Todo esto sucede en ausencia de la secretaria, quien ocasionalmente había salido unos minutos.

"Se llevó una caja fuerte que contenía dinero -$10.000- y los teléfonos celulares que utilizamos para la gestión de los turnos", comentó una empleada de ECOMED.

No obstante, para tranquilidad de los pacientes comentó que enseguida se dieron cuenta del faltante, cuando regresó la secretaria, y pudieron revisar la cámara de seguridad donde quedó registrado el robo.

Los teléfonos ya están bloqueados

"Apenas volvió, nos dimos cuenta. Se hizo la denuncia inmediatamente y bloqueamos los teléfonos. Acá tenemos un servicio particular y responsable con los pacientes, no quisimos que queden expuestos. La gestión ya está hecha, y hasta el momento no se presentaron inconvenientes", indicaron desde ECOMED.

La empleada, que accedió a hablar con LMNeuquén, comentó que el propósito de hacer público el evento responde a la necesidad de alertar a la población que acude al lugar por un turno médico. "Advertimos que nosotros no pedimos dinero ni tomamos seña por la gestión de turnos particulares. Solo eso, que si aparece algún mensaje de texto pidiendo dinero, lo desestimen. Nosotros no cobramos coseguro", recalcó la mujer.

Paciente de ECOMED se llevó una caja fuerte con los teléfonos celulares

Si bien los consultorios donde se realizan ecografías médicas a diario ya habían sufrido otros hurtos con anterioridad, el personal consideró que nunca "algo tan atrevido" como lo sucedido.

El establecimiento tiene su centro de informes y turnos en un edificio que comparte con GESTAR, en las calles Alberdi y Buenos Aires. Allí ocurrió el hecho delictivo. Luego, las ecografías médicas se realizan en los consultorios ubicados sobre Córdoba 180.

Según se informó, el hombre escrachado por la cámara de seguridad, ya había sido visto merodeando la zona con presuntas intenciones delictivas. "El hombre que aparece en el video suele merodear la zona con intenciones de robo", se advirtió también, haciendo un llamado a la comunidad para que permanezca atenta.

El personal solicita a la comunidad que para coordinar turnos llamen al 299-4479741.

"Se hizo la denuncia inmediatamente y bloqueamos los teléfonos", aseveró una empleada de ECOMED. Por jurisdicción, interviene la Comisaría Primera, distante a pocas cuadras del lugar.