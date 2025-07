El jugador de Platense que sufrió un robo con armas de fuego junto a su familia

Platense sumó su primer punto en el torneo al empatar con Vélez de local en una tarde noche que tuvo un sabor especial por un festejo particular en alusión al título conseguido en el torneo apertura y bajo la mirada de la dupla de entrenadores Orsi-Gómez que participaron de la celebración a pesar de haber dejado el cargo en el club. Sin embargo más allá de los festejos, para su capitán Nacho Vázquez son días con sabor agridulce por una situación grave que reveló tras el duelo.

"Hace dos días nos asaltaron con mi mujer y los dos nenes en la camioneta. La pasé mal. Me apuntaron con un arma de fuego ", reveló el jugador sobre el crítico momento que atravesó y agregó: " Gracias a mis compañeros que me dieron apoyo pude jugar hoy ".

"Hoy demostré de nuevo, pero tenía la cabeza en lo que me pasó . Era muy importante para mí jugar este partido y no perderlo. Por suerte se empató, que es lo importante", destacó en un contexto complicado.

Visiblemente conmovido en su relato continuó detallando en diáogo con ESPN: "Es muy difícil para el jugador, aveces la gente no lo entiende. Como siempre digo: voy a poner el corazón hasta el último día que me toque quedarme acá".

Qué dijo el entrenador de Vélez Guillermo Barros Schelotto

Sobre el partido: "Fue un partido parejo, donde se jugó poco. Vélez tuvo algunas situaciones pero no pudimos concretarlas. No pudimos aprovechar el hombre de más porque Platense luchó mucho el partido. Estamos mejor defensivamente, más equilibrados y mejores en la pelota parada en contra. No nos han hecho goles con pelota en movimiento, por ahora", destacó el Mellizo.

Los jóvenes en el equipo: "Los juveniles que juegan es porque están capacitados futbolística y mentalmente. Antes debutó (Tobías) Andrada y hoy Matías Arias. Lo que pasa cuando jugás con muchos juveniles es que el rendimiento va a ser irregular hasta que encontremos un equilibrio. Son todos muy talentosos. Estamos esperando por la incorporación de alguien con experiencia"

Los refuerzos para el plantel: "Hay cosas positivas en estos primeros tres partidos. Me parece que estaría buena la llegada de refuerzos de experiencia para que complementen y hagan crecer a los jóvenes, pero si no llega nadie más trabajaremos sin problemas con el plantel de ahora"