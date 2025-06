Motochorros al acecho en Neuquén: el video del violento robo en un semáforo

Según captaron las cámaras de seguridad ubicadas en el sector, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercaron sigilosamente al vehículo —una camioneta de color gris—, uno de ellos se bajó de la moto y sin mediar palabra, con violencia el vidrio derecho del acompañante. En cuestión de segundos, el ladrón introdujo el brazo por la ventana destrozada y logró sustraer la cartera de la conductora, que contenía documentación personal, tarjetas de crédito y una suma de dinero en efectivo que no fue precisada.

La mujer, visiblemente afectada, no sufrió heridas físicas, aunque sí una profunda conmoción por la brutalidad del ataque. Los motochorros huyeron a toda velocidad, con las pertenencias de la víctima, en dirección desconocida y, hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones. La Policía ya analiza las cámaras de seguridad de la zona, aunque los resultados no han sido revelados oficialmente.