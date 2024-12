¿Qué dice la autopsia de Valeria Lobos, la mujer baleada por su amigo en Centenario?

De inmediato, el cuerpo fue entregado al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para ser sometido a una autopsia, y así determinar fehacientemente si Valeria murió producto del disparo que le efectuó Franco Montoya.

Aunque la mujer terminó internada dos meses en el Hospital Regional Castro Rendón por esa agresión, fácilmente podría haber contraído una infección en el centro de salud o haber fallecido por otras causas que no permitiría endilgarle el homicidio al hoy acusado por intento de asesinato agravado.

Lo cierto es que este viernes, en declaraciones radiales, Albarracín confió que la autopsia de Valeria finalmente se concretó durante la jornada del jueves y que se constató que la causa del deceso fue, efectivamente, la lesión generada por el impacto de bala.

belen albarracin abogada.jpg

En este contexto, el pedido de Justicia de su familia retoma fuerza. "Hoy más que nunca vamos a renovar fuerzas para que esta persona no salga más de donde está, para que se asegure la sociedad que no va a haber más hijos solos ni otra mujer muerta por su culpa. Vamos a pelear para que sea perpetua y no salga más", sostuvo el padre horas antes, quebrado por la pérdida.

A raíz de esto, la querella ya se reunió con el fiscal Andrés Azar para dialogar sobre la nueva prueba a incorporar en una próxima audiencia, en la que se le deberá reformular cargos a Montoya para agravar la acusación. Uno de los resultados que se aguardan es la pericia informática del celular de Valeria, para determinar exactamente el carácter de la relación que tenía con su asesino, lo que podría agregar un nuevo agravante.

Por otro lado, Albarracín indicó que no se ha podido dar con el arma tumbera utilizada en el hecho.

Esta mañana a las 10, en tanto, se inició el traslado del cuerpo de la mujer al Cementerio de Centenario, donde su familia eligió que descanse.

De esta manera, será cuestión de que la Oficina Judicial agende de acuerdo al pedido de las partes, una nueva audiencia para agravar los cargos contra Montoya.

valeria roxana lobos.jpg

El ataque a Valeria Lobos

La noche del sábado 12 de octubre, los vecinos de Valeria Lobos escucharon una discusión, un disparo y alertaron a la Policía. En el domicilio de la víctima, en la calle Benito Machado, casi Mari Menuco, en la meseta de Centenario, encontraron a la víctima herida en la panza. Según pudieron reconstruir los investigadores, luego de mantener una discusión con el hombre, Franco Montoya, este le disparó con una tumbera a corta distancia y se dio a la fuga.

Ella estaba brindándole hospedaje en su vivienda, pero discutieron y ella le armó los bolsos. La pelea escaló y ella lo sacó a la calle, por lo que él reaccionó disparándole. La mujer tenía 37 años.

Aunque el hombre escapó, fue detenido varios días más tarde y acusado por el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, luego de relatar la secuencia que ya había trascendido.

Además, al explicar los hechos, destacaron que el hombre le disparó a la mujer luego de una discusión y que "no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad".

Por ello, pidieron también que el imputado quede detenido en prisión preventiva por seis meses y argumentaron que existe riesgo de fuga o no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.