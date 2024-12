Dolor por la muerte de Valeria Lobos: "Vamos a pelear para que le den perpetua y no salga más"

A pesar del esfuerzo de los médicos y de la propia Valeria Lobos, su cuerpo no resistió. A horas de confirmarse su fallecimiento, su familia -destrozada por la noticia- sostiene con su último aliento el pedido de Justicia y de prisión perpetua para Franco Montoya, el amigo que la baleó.

En este sentido, indicó que ahora esperan que les entreguen el cuerpo de su hija para darle la despedida adecuada. Esto seguramente ocurra luego de que el Gabinete Forense del Poder Judicial realice la autopsia correspondiente, pericia clave para determinar si efectivamente se le puede atribuir así el deceso a Montoya y agravar su acusación.

Mientras tanto, el pedido de Justicia retoma fuerza. "Hoy más que nunca vamos a renovar fuerzas para que esta persona no salga más de donde está, para que se asegure la sociedad que no va a haber más hijos solos ni otra mujer muerta por su culpa. Vamos a pelear para que sea perpetua y no salga más", sostuvo el hombre, quebrado por la pérdida.

Respecto del acusado, dio a conocer además que uno de los hijos de Valeria, de 19 años, es uno de los testigos clave de la causa ya que se encontraba en la vivienda y confirmó que Montoya había llegado hacía unos días pidiendo refugio porque "lo había echado su novia".

"Mi hija siempre tuvo buen corazón, siempre iba gente a pedirle ayuda y ella la brindaba", recordó Jesús.

El plazo de investigación y de la prisión preventiva que cumple Montoya tienen fecha de caducidad para febrero de 2025, por lo que habrá que esperar si la fiscalía decide reformular cargos antes del inicio de la feria judicial o recién en febrero, previo a pedir la elevación a juicio del caso.

El ataque a Valeria Lobos

La noche del sábado 12 de octubre, los vecinos de Valeria Lobos escucharon una discusión, un disparo y alertaron a la Policía. En el domicilio de la víctima, en la calle Benito Machado, casi Mari Menuco, en la meseta de Centenario, encontraron a la víctima herida en la panza. Según pudieron reconstruir los investigadores, luego de mantener una discusión con el hombre, Franco Montoya, este le disparó con una tumbera a corta distancia y se dio a la fuga.

Ella estaba brindándole hospedaje en su vivienda, pero discutieron y ella le armó los bolsos. La pelea escaló y ella lo sacó a la calle, por lo que él reaccionó disparándole. La mujer tenía 37 años.

Aunque el hombre escapó, fue detenido varios días más tarde y acusado por el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, luego de relatar la secuencia que ya había trascendido.

franco montoya valeria lobos baleada centenario El violento que baleó a quemarropa a Valeria Lobos, Franco Montoya, permanece preso.

Además, al explicar los hechos, destacaron que el hombre le disparó a la mujer luego de una discusión y que "no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad".

Por ello, pidieron también que el imputado quede detenido en prisión preventiva por seis meses y argumentaron que existe riesgo de fuga o no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.