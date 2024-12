Valeria Lobos lucha por su vida tras ser baleada por su amigo: "Los médicos decidieron soltarla"

A tres meses de ser baleada en la panza por el amigo que hospedaba en su casa de Centenario, los médicos no ven esperanza para Valeria Lobos. Su familia reza por un milagro y junto a su abogada, pedirán la pena máxima para su agresor, hoy detenido en prisión preventiva.

La mujer, que a tres meses de ese hecho continúa luchando por su vida, tiene 37 años.

Aunque el hombre escapó, fue detenido dos días más tarde y acusado por el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, luego de relatar la secuencia que ya había trascendido.

Ademas, al explicar los hechos, destacaron que el hombre le disparó a la mujer luego de una discusión y que "no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad".

Por ello, pidieron también que el imputado quede detenido en prisión preventiva por seis meses y argumentaron que existe riesgo de fuga o no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

A pesar de todo esto, el panorama de salud de la víctima no mejora y su familia está destrozada.

"Valeria se está consumiendo de a poco"

María Belén Albarracín, la abogada particular que interviene en la causa en representación de la familia de Valeria, confió a LMNeuquén que la víctima continúa en estado crítico y su cuerpo se apaga poco a poco. "Desde que ingresó al hospital hace tres meses, no ha habido mejoría", lamentó.

En este sentido, comentó que Valeria ya no respira sola, se encuentra sedada y con su aparato digestivo prácticamente destruido y otros órganos comprometidos por el proyectil que la impactó. "Le han hecho drenajes, hace dos días la dializaron, pero los médicos decidieron soltarla; realmente ya no hay nada que se pueda hacer y ya no la pueden volver a operar", admitió la letrada.

Atravesados por el dolor, sus familiares han optado por volcarse a su fe y esperan un milagro. "No quisieron desconectarla aun, son creyentes y lo que no pueden hacer los médicos, lo están dejando en manos de Dios", contó y agregó que "Valeria actualmente es como una vela, se está consumiendo de a poco y su vida se está acabando".

En cuanto a la investigación, la misma sigue en pie y se suman testigos que escucharon la discusión entre víctima y victimario y que estaban al tanto de que Montoya se quedaba en casa de la mujer porque no tenía otro lugar en el cual parar. El detonante habría sido que la mujer le quiso poner un límite a su estadía porque el hombre "ya se estaba aprovechando" y no colaboraba con tareas ni gastos. En ese contexto se habría dado la discusión en medio del cual el acusado sacó su arma y lesionó a la mujer.

Respecto del vínculo que unía a ambos, la abogada mencionó que por el momento solo se sabe que "eran amigos" y que no saben de otras agresiones del acusado hacia la mujer.

El único consuelo dentro de este panorama negro es que el autor del hecho estará en prisión preventiva hasta por lo menos febrero de 2025. Albarracín comentó sobre este hombre que se trata de un delincuente muy conocido en la región y que ya ostenta antecedentes por robo y abuso de arma.

Ahora, se espera un nuevo parte médico, pero si el pronóstico no se modifica, la decisión más dura queda en manos de los padres y hermanos de Valeria.

Lo único que les queda es rezar, por eso este sábado hicieron una nueva cadena de oración y ayuna para pedir una recuperación milagrosa por la mujer, a quien no solo la esperan padres y hermanos, sino también un hijo adolescente y otro de 6 años. "Están todos muy mal", reconoció Albarracín.

También están juntando fuerzas para organizar una marcha en los próximos días y pedir no solo Justicia por Valeria, sino apoyo para pedir la máxima pena posible para Montoya.