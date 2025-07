Un nene se largó a llorar en el aula y contó que su mamá no lo trata bien

Un desgarrador episodio ocurrió en una escuela primaria rionegrina , donde un alumno de tan solo 8 años ingresó al aula y se largó a llorar desconsoladamente. Muy compungido, el niño fue conducido por su maestro hasta la dirección , donde no lograban calmarlo .

Cuando pudo ser contenido, el chiquito dijo que estaba triste “porque su mamá no lo trataba bien”. Contó que estaba viviendo con su madre, que está separada del papá, y que ella le habría mirado el cuaderno de la escuela y, al encontrarlo incompleto, “ lo castigó quemándole la biblia que el mismo habría comprado con dinero de sus ahorros”.

Además dijo que no le permitía ir a la iglesia de la que es parte, “solo porque a ella no le gusta que asista” y remarcó que desea vivir con su padre, pero que la progenitora no lo permite.