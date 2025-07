Video: un choque en cadena en ruta 151 y casi en simultáneo otro en ruta 22

El hecho ocurrió minutos antes de las 17 sobre la ruta nacional Nº 151 , a la altura del corralón de Carlos Isla, en la mano que va desde Cipolletti a Cinco Saltos. Según la primer información policial, la Hilux roja impactó desde atrás en primer término a la gris, lo que ocasionó el choque múltiple. En su testimonio, el hombre aseguró que no vio que estaban detenidos los vehículos esperando al cambio en el semáforo.

Choque Ruta 151 para redes

Fuentes de la Policía de Río Negro informaron a este medio que a las personas involucradas se les realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultados negativos. No habría heridos.

Uno de los conductores, un hombre de 39 años con domicilio en Cinco Saltos. La Toyota Hilux gris, era conducida por una mujer de 38 años de Catriel. El tercer involucrado, es un hombre de 50 años de General Roca.

Casi en simultáneo, hubo un choque en ruta 22

Mientras el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti finalizaba sus tareas en ruta 151 por el siniestro vial múltiple, inmediatamente tuvieron que acudir a otro incidente vial, pero en ruta 22 donde también un semáforo fue espectador de lujo de un choque.

Ocurrió alrededor de las 18 en el cruce de Paso de los Libres. Un camión, que no frenó, impactó desde atrás a un auto que esperaba la habilitación del semáforo. No hubo que lamentar lesiones, sólo daños materiales. Las razones por las que el rodado mayor no se detuvo es materia de investigación.

El conductor del camión marca Renault, era un hombre de 37 años oriundo de Bahía Blanca, mientras que quién manejaba el Volkswagen Polo era un joven de 22 años de Neuquén.