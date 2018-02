Rozín reveló los motivos por los que abandona Morfi

En principio, explicó que quiere dedicarle tiempo a su propia productora, la cual “necesita crecer”, para luego poder lanzar algunas de las ficciones que tiene en vista: “Hay un par de ficciones que llevo 10 años queriendo hacer,y que nunca las moví lo suficiente. Por ahí no gustan, pero tengo que intentarlo... Pero con seis días por semana en vivo, tres horas, no hay manera de tener cabeza para otra cosa… O yo, por lo menos, no lo puedo hacer”.

Además, relató que siente que el ciclo no es adecuado para él. “Tengo un peso ahí adentro (en Morfi) y el programa tiene que ser más liviano o más quilombero. Y yo voy por lo liviano, por más divertido. Me cuesta mucho no hacer editoriales, y el programa no lo necesita. Y estoy en un momento donde tengo ganas de hablar”, cerró.