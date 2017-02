Camilo vuelve a las fuentes: debuta en el TC con Kissling

Neuquén

Camilo Echevarría debutará con nuevo equipo en el TC, pero con una fórmula conocida y exitosa. El neuquino se pasó a General Piloto, donde está el ingeniero y chasista Willermo Kissling, con el que fue campeón del TC Pista en 2014.

A partir de ahora será compañero de Esteban Gini, quien salió décimo en la primera fecha disputada en Viedma. “Lo decidí ayer (por el miércoles). Me llegó una propuesta y la verdad que me gustó el proyecto de trabajo y no puedo negar que la presencia de Willy me motivó para tomar la decisión”, contó Camilo a LM Neuquén.

De esta manera, Echevarría, que no pudo estar en Viedma por una sanción que arrastraba del año pasado, hará su debut este año en el autódromo de Centenario con un nuevo grupo de trabajo donde ya tiene algunos conocidos, como el mecánico Ariel Miro.

“Me gusta que sepan cómo trabajo, nos conocemos y eso es bueno”, confesó el corredor que la semana que viene llegará a la ciudad desde Buenos Aires. “Ahora hay que armar el auto de cero. Le vamos a meter muchas horas de taller. La idea es que quede perfecto porque una vez que arrancás es más difícil corregir errores. Si podemos, vamos a probarlo, pero la prioridad va a estar en el taller”, enfatizó el neuquino, que espera tener su mejor arranque.

“Estoy bien de la cabeza. Tengo que estar tranquilo y tener paciencia para poder debutar de la mejor manera. Es importante que pueda estar en Neuquén”, finalizó.