Es pura dulzura: este es el signo más tierno del zodíaco, según la astrología 2025

Uno de los 12 integrantes del horóscopo se destaca por ser un compañero invaluable y una fuente de dulzura inagotable.

Es pura dulzura: este es el signo más tierno del zodíaco, según la astrología

De acuerdo a la astrología, cada uno de los doce signos del zodíaco cuenta con particularidades marcadas que lo distinguen de los demás . Hay algunos que son fuertes en un aspecto, pero débiles en otro. Están los empáticos y los que guardan sus emociones. Los románticos y los que prefieren la distancia. Así, se van complementando y logrando una armonía.

En este contexto, uno de los integrantes del horóscopo occidental se destaca por su ternura , incluso cuando se enoja, ya que en situaciones de tensión mantiene un aire bondadoso. Se lo describe como un ser imposible de odiar , que necesita cuidar y ser cuidado, y que es capaz de desarmar con una simple mirada.

Según los astrólogos, la enorme sensibilidad de los nacidos bajo el signo de Cáncer los ubica como los más tiernos del zodíaco. Elemento de agua, la conexión con sus emociones está a flor de piel, lo que les permite expresar sin filtros sus sentimientos, tanto con sus parejas como con sus familiares y amigos.

Horóscopo Negro Cáncer.jpg Cáncer se caracteriza por la conexión a flor de piel con sus emociones.

Los cancerianos, nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio, son protectores y maternales, se caracterizan por demostrar afecto y cariño sin mezquindad y tienen la virtud de saber ofrecer el abrazo necesario en el momento indicado.

Compañero invaluable y fuente de dulzura inagotable, siempre está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar el bienestar de los suyos. Cáncer expresa su ternura de forma práctica, ya sea cocinando el plato favorito de una persona o mandando un mensaje de aliento a quien lo necesite.

Cómo son las personas de Cáncer

Los cancerianos están regidos por la Luna, asociada a las emociones y las necesidades internas, aunque también los convierte en seres bastante ciclotímicos. Además, al tratarse de un signo de Agua, se caracterizan por actuar con mucha sensibilidad y empatía. Son muy cercanos a su intuición y a sus afectos, y se preocupan por hacer sentir en familia a sus seres queridos cuando están juntos.

Signo Cáncer Los cancerianos también actúan con mucha sensibilidad y empatía.

Capaz de dar un apoyo incondicional de su entorno, la fidelidad es otra de sus banderas, siendo para ellos algo de extrema importancia en los vínculos afectivos. Por ello, no perdonan la traición bajo ningún punto de vista. Hogareños, eligen optar por una vida más tranquila que los lleve a pasar el mayor tiempo posible con sus familias o disfrutando de sus vínculos. Las relaciones son la fórmula de su felicidad y prefieren las experiencias en conjunto por sobre las individuales.

También, al estar muy conectados con su capacidad inventiva, son uno de los signos más creativos. Mientras muchos se dedican a la gastronomía, jardinería, arte o hasta joyería.

Cuáles son los otros signos más románticos

Aunque es una de sus características más marcadas, la ternura y el cariño no solo es propiedad de Cáncer. Por ejemplo, los piscianos son empáticos, comprensivos, atentos y complacientes. Se los conoce como los incondicionales del zodíaco.

“Piscis comprende a todos los otros signos astrales por completo. Ellos siempre estarán atentos a la felicidad de su pareja y la acompañará de la mano, no importa cuán largo sea el camino”, detalló la astróloga Juliana McCarthy en su libro "The Stars Within You".

HOROSCOPO.png Cáncer, Piscis, Leo y Tauro son los signos más románticos del zodíaco.

Por su parte, Tauro apuesta al amor para toda la vida. Su romanticismo se manifiesta en la fidelidad y la confianza. Además, son apasionados y les gusta escribir versos dedicados a sus enamorados.

En tanto, Leo es puro fuego e intensidad, con gran expresividad a través de todos sus sentidos. Prometen un amor a flor de piel y no solo se lo dicen a su pareja, sino que lo proclaman por donde van. El corazón rige a este signo y lo demostrará con todas las muestras de afecto que pueda.