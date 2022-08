Crimen narco en Rincón: uno de los acusados negó ser el autor

Con el alegato de cada una de las partes, comenzó este lunes el juicio contra Dardo Soria, Rodrigo Melivilo y Emilio Verdugo por el homicidio del ex futbolista de Deportivo Rincón, quien había dejado el fútbol por su adicción a las drogas.

“Vamos a probar lo que hicieron después, por dónde se fueron y a qué lugar llegaron”, afirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli en su alegato de apertura al hablarle al jurado popular. Es que, los 12 integrantes del jurado deberán decidir al finalizar la etapa de reproducción de pruebas si los tres acusados son responsables o no del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores.

SFP Juicio por homicidio en Rinco de los Sauces (9) (Copiar).JPG La fiscal del caso Rocío Rivero y el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Así, el fiscal explicó que la víctima Lima “era adicto a las drogas” y que ese fue el motivo por el que esa noche se dirigió a la casa en la que ocurrieron los hechos y donde “fue agredido de una manera brutal”. Vignaroli interviene en el juicio junto a la fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, y la agente judicial Carolina Muñoz.

Cabe recordar que para la fiscalía, la madrugada del 15 de septiembre de 2021, Lima, el hijo de su pareja, dos varones y una joven salieron de la casa de la víctima en su Fiat Uno color blanco a comprar cocaína. Fueron al domicilio de Soria, en calles 18 y Papa Francisco donde estaban los tres acusados, el hijo de Soria y una joven.

Lima ingresó a la casa y una vez allí fue encerrado en una habitación y agredido. Al ver que no regresaba, su hijastro entró a la vivienda, donde fue atacado, maniatado y amenazado con armas por parte de los tres imputados. Ante un descuido, pudo liberarse y escapar, mientras que Soria, Verdugo y Melivilo se dirigieron a la habitación en la que tenían retenido a Lima, a quien le recriminaban haber sido el autor del homicidio otro hombre (hijo de la actual pareja de Soria) y también, una deuda de dinero.

En un momento Lima logró salir a la calle, pero rápidamente fue alcanzado por los tres acusados, quienes continuaron golpeándolo y le dispararon, lo apuñalaron y finalmente "Soria lo ejecutó de dos disparos en la cabeza a muy corta distancia", indica la teoría de la fiscalía y aclararon que tras ello, todos huyeron de la vivienda.

SFP Juicio por homicidio en Rinco de los Sauces (7) (Copiar).JPG Familiares de Hugo Lima escucharon atentos la primera jornada del juicio por el crimen.

Los acompañantes de Lima ya se había ido del lugar. Algunos fueron dejados en sus domicilios y otros dos, incluido el hijastro de Lima, fueron de denunciar que el ex futbolista era retenido en la casa de Soria. Pero allí, los policías los anoticiaron de que su amigo fue víctima había sido asesinado.

"Los tres tuvieron la intención de matar”, sostuvo la fiscalía, que buscará una pretensión punitiva superior a los 15 años, por lo que solicitaron un juicio con jurado popular. En caso de que sean declarados culpables, luego, el juez de garantías Marco Lupica Cristo será quien determinará el monto de la pena.

SFP Juicio por homicidio en Rinco de los Sauces (10) (Copiar).JPG El juez de garantías Marco Lupica Cristo es el juez técnico y quien impartirá la pena si son hallados culpables.

Ninguno lo mató

La defensa cuestionó una cámara de seguridad que presentará la fiscalía al decir que es de mala calidad y no se distingue la identidad de las personas grabadas. Además, los defensores particulares Fabián Flores y José Luis Miranda (por Verdugo), Gabriel Gutiérrez (por Melivilo) y Maximiliano Gómez (por Soria) coincidieron en destacar que ninguno de sus clientes tenía motivos para matar a Lima.

Luego de los alegatos, Dardo Soria decidió tomar la palabra para dar su versión de los hechos. Si bien no es necesario que lo haga, el acusado de "ejecutar" a Lima pidió hablar. El mismo negó dedicarse a la venta de droga, aunque sí reconoció que consumía cocaína.

Además, indicó que el no asesinó a Lima y que cuando éste llegó, "lo golpearon", pero que el no participó, sino que fueron los demás. Por último sostuvo que este caso fue armado para tapar el asesinato de Carlos Rodríguez, hijo de su pareja y a quien había criado, ocurrido también en 2021, pero que aún no tiene responsable.