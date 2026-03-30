Vacío legal y polémica: por qué el alumno que mató a un compañero en Santa Fe no será juzgado por la nueva ley

El impactante ataque ocurrido en una escuela de Santa Fe levantó un sin fin de discusiones y polémicas.

El ataque de un alumno que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe expone un vacío en la aplicación de la nueva ley de menores debido a plazos legales que se deben cumplirse antes de su aplicación. El lamentable hecho ocurrido en San Cristóbal, mantiene en vilo a toda la sociedad y levantan un sinfín de discusiones.

Pese a haber sido sancionada en febrero tras el crimen de Jeremías Monzón , la norma todavía no entró en vigencia. El decreto 138/2026 establece un plazo de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial , por lo que el joven de 15 años continúa siendo no punible bajo el régimen actual.

En consecuencia, el joven de 15 años, que protagonizó el tiroteo, no podrá ser juzgado por la Justicia de Santa Fe ya que al día de la fecha rige la ley que solo penaliza a los menores de 16 años. De igual manera, su situación tendrá un abordaje por parte del Estado provincial y Justicia.

Tirador no punible

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a la situación legal del joven que abrió fuego en la escuela y anticipó que el Gobierno provincial buscará hacer todo lo posible para garantizar una contención a las familias de las víctimas y establecer medidas contra el autor del hecho.

“Dentro del marco legal vigente se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”, dijo el funcionario en una rueda de prensa realizada este lunes en la ciudad del norte de Santa Fe.

tiroteo La escuela de San Cristóbal donde ocurrió el ataque quedó rodeada por familias y fuerzas de seguridad tras los disparos.

De igual manera, el funcionario provincial aclaró que el Código Procesal de Menores tiene previsto una serie de medidas para los menores que no son punibles. “El Código de Santa Fe resuelve esto con una medida de protección que no depende de la responsabilidad penal y ese es el ámbito en el que se va a trabajar”, dijo Cococcioni.

Por su parte, el fiscal regional de Rafaela, Carlos Vottero, que tiene jurisdicción en San Cristóbal, aclaró que si bien el tiroteador es no punible “la investigación se va a llevar adelante como todas las investigaciones caracterizadas por la reserva de la misma”.

Así se desató el horror

El tiroteo que sacude a Santa Fe y el país, ocurrió este lunes cuando un alumno de tercer año, identificado como G.C., ingresó pasadas las 7 de la mañana a la escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal y tras sacar una escopeta abrió fuego a los alumnos que izaban la bandera y gatilló.

Como consecuencia del ataque, uno chico de 13 años llamado Ian C. murió, mientras que otros dos debieron ser trasladados a dos hospitales: uno al de San Cristóbal; y el otro al de Rafaela y luego al Orlando Alassia de la capital provincial.

Audio de uno de los estudiantes de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe

Por el caso, intervino personal policial del lugar que retuvo al menor agresor y lo puso en manos de las autoridades del Gobierno provincial y Fiscalía ya que tiene 15 años y al no ser todavía reglamentada la nueva ley juvenil (que penaliza a partir de los 14 años) no será juzgado en la Justicia provincial.