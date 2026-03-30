La escalofriante frase que dijo el alumno cuando comenzó a disparar en una escuela de Santa Fe

En medio del ataque, el alumno mató a un compañero de 13 años e hirió a otros. Se conoció un audio con un testimonio impactante.

En medio de la investigación comenzaron a conocer testimonios de padres y alumnos.

Se viven horas de conmoción en todo el país, pero principalmente en la ciudad de San Cristóbal , en Santa Fe , tras conocerse el brutal episodio en que un alumno ingresó a la escuela armado y comenzó a disparar con una escopeta. En medio del ataque mató a un chico de 13 años y hay varios heridos. Ahora se conoció un audio con un testimonio clave.

En medio de la investigación comenzaron a conocer testimonios de padres y alumnos, uno de ellos reveló cómo fue el momento en que el estudiante comenzó a disparar cuando estaban en el momento de izamiento de la bandera, en pleno inicio de la jornada escolar.

Se trata de une audio que un estudiante de la Escuela Mariano Moreno envío desde adentro del colegio a sus familiares, minutos después del brutal episodio del que fue testigo.

"Sorpresa", el impactante audio sobre el tiroteo en la escuela de Santa Fe

"Metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño y grita sorpresa. Empezó a los tiros, dicen que supuestamente primero quería matar a los amigos y como no estaban, empezó a tirar", comienza diciendo.

Y luego relata que el agresor "le pegó a un changuito que le desarmó la cabeza, que era de primer año, después le dispara a dos más que no sabe todavía cómo están. Después hay un montón de heridos".

"Yo estaba corriendo me silbaron los perdigones. Dicen que cuando le sacan el arma y los cartuchos comienza a correr, y cuando lo meten al patrullero se empieza a reír y dice que quería matar a toda la escuela", precisó el estudiante.

Audio de uno de los estudiantes de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe

Así se evitó una masacre: quién logró reducir al estudiante en medio del tiroteo

Fuentes policiales confirmaron el estremecedor hecho, que ocurrió en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" cerca de las 7.15 de la mañana, en momentos que se realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso.

Hace 22 años no se producía un tiroteo escolar en Argentina, lo que significa una gran conmoción no sólo para la localidad santafesina sino para todo el país. Como consecuencia del ataque, un joven murió en el acto y otros dos resultaron heridos por los perdigones de la escopeta, aunque se encuentran fuera de peligro.

En medio de la dramática secuencia, la intervención de un asistente escolar evitó que el hecho se convirtiera en una masacre. Las primeras versiones revelan que se abalanzó sobre el agresor, lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba.

tiroteo La escuela de San Cristóbal donde ocurrió el ataque quedó rodeada por familias y fuerzas de seguridad tras los disparos.

¿Cómo hizo el estudiante para ingresar un arma a la escuela?

El agresor es un estudiante de 15 años, que cursa tercer año, y entró al establecimiento con una escopeta que llevaba desarmada. Tras ser retenido por personal de la escuela, el joven fue detenido.

Manuel, padre de una alumna del establecimiento, dijo en diálogo con TN que "cuando estaba por ingresar a la escuela se escucharon los disparos". "Entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó en el arma y empezó a disparar", sumó.

Fueron entre cuatro y cinco detonaciones que rompieron la rutina escolar y desataron el caos. Varios estudiantes rompieron ventanas para huir y sufrieron cortes y golpes en medio de la desesperación.

A raíz del impactante episodio, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares.