Así se evitó una masacre en una escuela de Santa Fe: quién logró reducir al estudiante en medio del tiroteo

El brutal ataque ocurrió cuando izaban la bandera. Un chico de 13 años murió en el acto. Una persona fue clave para que evitar el horror.

Así se evitó una masacre en una escuela de Santa Fe: quién logró reducir al estudiante armado.

Este lunes por la mañana se registró un tiroteo en una escuela de la localidad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe . Un estudiante ingresó armado al colegio y asesinó a un compañero de un disparo. Hay otros chicos heridos.

Fuentes policiales confirmaron el estremecedor hecho, que ocurrió en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" cerca de las 7.15 de la mañana, en momentos que se realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso.

Hace 22 años no se producía un tiroteo escolar en Argentina, lo que significa una gran conmoción no sólo para la localidad santafesina sino para todo el país. Como consecuencia del ataque, un joven murió en el acto y otros dos resultaron heridos por los perdigones de la escopeta, aunque se encuentran fuera de peligro.

En medio de la dramática secuencia, la intervención de un asistente escolar evitó que el hecho se convirtiera en una masacre. Las primeras versiones revelan que se abalanzó sobre el agresor, lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba.

Gif Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

¿Cómo hizo el estudiante para ingresar un arma a la escuela?

El agresor es un estudiante de 15 años, que cursa tercer año, y entró al establecimiento con una escopeta que llevaba desarmada. Tras ser retenido por personal de la escuela, el joven fue detenido.

Manuel, padre de una alumna del establecimiento, dijo en diálogo con TN que "cuando estaba por ingresar a la escuela se escucharon los disparos". "Entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó en el arma y empezó a disparar", sumó.

Fueron entre cuatro y cinco detonaciones que rompieron la rutina escolar y desataron el caos. Varios estudiantes rompieron ventanas para huir y sufrieron cortes y golpes en medio de la desesperación.

mato compañero santa fe Hay gran conmoción por el brutal crimen ocurrido en el ingreso a la escuela.

A raíz del impactante episodio, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares.

Qué se sabe de los dos estudiantes heridos por los disparos

Las autoridades confirmaron que uno de los estudiantes heridos debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Rafaela, donde permanece en estado delicado y es sometido a una intervención quirúrgica.

En tanto, el otro herido por los perdigones de la escopeta, se encuentra fuera de peligro y con lesiones en el brazo y el tórax.

Armando Borsini, director del Hospital de San Cristóbal, confirmó a un medio local que uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue derivado para realizarle una tomografía y fue derivado a Rafaela. El segundo tenía perdigones en el brazo y uno menor en el tórax, y al momento de ser atendido se encontraba estable, aunque en estado de shock.