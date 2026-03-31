Estremecedores mensajes del alumno que disparó en una escuela de Santa Fe: masacre y muerte

El autor del tiroteo en la escuela de Santa Fe y mensajes referidos a masacres.

Horas antes del ataque en San Cristóbal, Santa Fe , comenzaron a circular posteos en redes sociales vinculados al presunto autor que encendieron las alarmas. Entre imágenes, videos y comentarios, se repiten referencias a masacres escolares y discursos cargados de violencia simbólica. El contenido, que generó tanto apoyo como repudio entre usuarios, expone señales previas que ahora son clave en la investigación.

Eric Harris, uno de los autores de la masacre de la escuela Columbine en 1999, en Estados Unidos, usó, durante el ataque, una remera con una frase inquietante impresa: “Natural Selection”. 27 años más tarde, el usuario en redes sociales adjudicado al tirador de San Cristóbal, recibe un comentario con un meme que emula la imagen tristemente icónica de Harris, que cometió la masacre junto a Dylan Bennet Klebold .

Sucede que a C.G., el tirador de la escuela Mariano Moreno , utilizaría un alias en redes para compartir videos sobre tiradores escolares, como Kosta Kecmanovi , autor de la masacre de la Escuela Primaria Vladislav Ribnikar, en Serbia, que dejó un saldo de 10 muertos.

ataque San Cristóbal

También de Seung-Hui Cho, el ejecutor de la masacre en el Campus Universitario de Virginia Tech, en Estados Unidos, con 33 muertos; y de Elliot Rodger, el tirador de Isla Vista, Estados Unidos, que dejó 7 muertos. En los dos últimos, los tiradores están entre las víctimas.

Apoyo y repudio en las redes tras el tiroteo

C.G. no usaba su nombre real, pero de alguna manera el resto de la comunidad sabía y sabe que se trata de él. Tras la secuencia en la escuela Mariano Moreno, los posteos de esa cuenta recibieron escalofriantes comentarios: “Héroe” es la palabra que más se repite.

“Ídolo”, “necesitamos a más”, “pronta libertad”, “espero que salgas pronto”, son otros mensajes que los usuarios dejaron debajo de imágenes del escritor japonés Yukio Mishima, quien se suicidó en 1970, junto a sus frases como “We live in an age in which there is no heroic death” (Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica), publicadas por G.C, de 15 años. “Creo que solo encuentras paz en la muerte”, es otra de las leyendas que acompañan a las fotos.

ataque San Cristóbal (1)

Comentarios similares abundan también en un fragmento de una película en el que un actor fuma un cigarrillo y lo apaga en su brazo. Los abogados del adolescente indicaron que se autolesionaba, razón por la que estaba bajo tratamiento psicológico.

El mismo usuario utilizaría G.C. en una plataforma en la que se comparten y visualizan videos de muertes violentas. Como imagen distintiva colocó La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, un cuadro del pintor Rembrandt.

En esa red, la comunidad fue más crítica. “Un tiroteo masivo de cuarta”; “Columbine fue así casi 30 años, copiarlos ya no es genial, búsquense nuevos ídolos, retrasados”, le dejaron a modo de burla. Lo mismo habría hecho él mismo con un potencial tirador que fue desactivado a tiempo.

Antecedentes

Según las primeras investigaciones, el tirador no tuvo episodios de violencia previos, pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a problemas en su casa.

ataque San Cristóbal Elposteo del usuario que sería el tirador de San Cristóbal.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.