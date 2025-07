Así presentó Inter Miami a Rodrigo De Paul

En Instagram, las “Garzas” compartieron una imagen que mostraba un botón con las iniciales del futbolista y la leyenda: “El motor está encendido”, acompañada de un emoticón de tuerca y fuego, en clara alusión al estilo dinámico y combativo del mediocampista argentino.

Inter Miami CF on Instagram: "The engine is on "

En paralelo, el Atlético de Madrid despidió con gratitud a De Paul a través de sus canales oficiales. “Rodrigo De Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en Inter Miami. Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri”, escribió el club madrileño en un emotivo mensaje.

Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el @InterMiamiCF.



https://t.co/Ps9znPuR9b



¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri! — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2025

De esta manera, Inter Miami suma una nueva figura de peso sudamericana a su plantel, consolidando su apuesta por jugadores de elite mundial para seguir creciendo en el fútbol de Estados Unidos. Con De Paul, el club no solo fortalece su mediocampo, sino también el proyecto institucional liderado por David Beckham.

El arribo del ex Udinese y Racing se suma al de otras figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. La MLS, cada vez más global, celebra otro golpe de efecto en el mercado. Su llegada representa un salto de calidad para el club estadounidense. Además, refuerza el proyecto deportivo que lidera Messi desde su llegada en julio del 2023.

La sanción que recibió Lionel Messi en la MLS

El capitán argentino, Lionel Messi, figura indiscutida del fútbol mundial y principal atractivo de la Major League Soccer, no estuvo presente en el All Star Game que se celebró en Austin, Texas.

La noticia, que podría parecer meramente anecdótica dentro de un evento promocional, encierra una situación compleja: la ausencia del capitán argentino, que no tuvo justificación médica, derivó en una sanción reglamentaria que lo marginará del próximo compromiso oficial del Inter Miami.

Según el reglamento vigente de la MLS, los futbolistas seleccionados para el Juego de las Estrellas que no se presentan sin una lesión comprobada son pasibles de una suspensión automática por un partido de la temporada regular.

La normativa, pensada para evitar deserciones en un evento central del calendario comercial de la liga, se aplicó en el pasado a figuras como Zlatan Ibrahimovic (2018) y Carlos Vela (2021).

El delantero rosarino no asistió a los entrenamientos previos del equipo All Star, dirigido por el español Nico Estévez, ni el lunes ni el martes. Si bien no hubo parte médico oficial ni por parte del Inter Miami ni de la organización, su ausencia encendió la especulación.