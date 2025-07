Escándalo con Lionel Messi en Estados Unidos: por qué podrían suspenderlo

El jugador argentino protagoniza una particular controversia por estas horas en la Major League Soccer.

El director técnico, Javier Mascherano, en ese contexto, expresó su intención respecto de las convocatorias para los All Star Game de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, en los que el capitán argentino será una de las grandes figuras en caso de estar presente.

“Los jugadores están convocados, me gustaría que descansen, pero no es mi decisión. Sé lo importante que es el All-Star Game, y que yo sepa no hay ninguna decisión del club; todo sigue con normalidad”, sostuvo el entrenador argentino al respecto.