⁠Lionel Messi marcó otro doblete y Mascherano lo comparó con una estrella del deporte mundial

El entrenador de Inter Miami se deshizo en elogios tras una nueva muestra de fútbol de Messi para colaborar con dos tantos en la victoria 5-1 ante New York RB.

Lionel Messi , siempre Messi . El Inter Miami tracciona a partir de su rendimiento que en los últimos siete partidos le aportó 12 tantos y este sábado volvió a ser la estrella ante New York RB despachándose con un doblete (el sexto en esa cantidad de partidos) para ser un artífice clave para concretar una goleada 5-1 para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Luego de una nueva exhibición del astro rosarino, el entrenador Javier Mascherano se deshizo en elogios para el '10' y lo comparó con estrellas del deporte: "Me ha tocado convivir con él durante ocho años en el Barcelona, más de 15 en la Selección y siempre la gente se vuelve loca. La admiración es total, pero no creo que sea solamente por la clase de futbolista que es, sino que es un ejemplo de deportista que trasciende lo que es el futbol. Cualquier persona fanática del deporte, no del fútbol, siente admiración por este tipo de deportistas, ya sea Leo Messi, Michael Jordan, Rafa Nadal, gente que ha trascendido en el deporte".