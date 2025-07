El nuevo logro que obtuvo Lionel Messi en la MLS: qué opina Javier Mascherano

En las últimas horas se supo el logro que consiguió Lionel Messi, sin embargo, Javier Mascherano no se mostró muy contento.

El Juego de las Estrellas de la Major League Soccer (MLS) promete ser uno de los eventos más atractivos del fútbol norteamericano en lo que va del año. Como cada temporada, las figuras más destacadas del campeonato estadounidense se enfrentarán a un combinado del torneo mexicano en una noche de show y espectáculo en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Y si bien el plato fuerte para esta edición es la esperada presencia de Lionel Messi , su participación todavía no está garantizada.

El astro rosarino fue convocado para integrar el equipo de estrellas de la MLS, y su debut en este tipo de eventos parecía inminente. Sin embargo, el arranque de la semana encendió las alarmas: Messi no se entrenó con el resto del plantel del All-Star Game y tampoco participará en el tradicional Concurso de Habilidades que se celebra este martes. La incógnita sobre su presencia en el duelo frente al equipo de la Liga MX, que se jugará este miércoles a las 22 (hora argentina), crece con el correr de las horas.

Javier Mascherano no quiere que Lionel Messi juegue el partido

Su técnico en el Inter Miami, Javier Mascherano, fue contundente al ser consultado sobre el tema en conferencia de prensa: "Me gustaría que descanse". Y si bien dejó claro que no es una decisión que dependa de él, también añadió: "Sé lo importante que es el Juego de las Estrellas, pero que yo sepa no hay ninguna decisión del club. Todo sigue con normalidad".