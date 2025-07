La frase de Rodrigo De Paul sobre Riquelme en medio de negociaciones con el Inter Miami

En una extensa entrevista con el programa Simplemente Fútbol, el actual jugador del Atlético no esquivó la nostalgia y repasó su relación con la Academia, club donde se formó y debutó profesionalmente en 2013. “Fueron a verme de Independiente, fue el Bocha (Bochini) y mi viejo les dijo: ‘En Independiente, no’. Mi papá es de Boca, pero a mí siempre me gustó Racing, y cuando fui me enamoré del club. Se ve que había una negación con los de enfrente”, relató.