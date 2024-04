Boca cayó por goleada ante Fortaleza en Brasil y complicó su clasificación en la Copa Sudamericana

El elenco brasileño saltó al campo de juego con la intención de presionar bien arriba y complicó al club azul y oro en la salida: Cristian Medina cometió un par de errores que estuvieron a punto de costarle caro a la visita , pero tanto Juan Martín Lucero como Yago Pikachu definieron sin precisión. Sin embargo, antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos, el delantero ex Vélez aprovechó un lindo pase de Tomás Pochettino para definir de emboquillada y estampar el 1-0 .

Boca lució golpeado tras el embate y quedó mal parado en varios contraataques, aunque los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda no lograron capitalizar los espacios que le brindó su rival. Sin embargo, el Xeneize recuperó la posesión de la pelota y, en una de sus pocas incursiones ofensivas, empató el pleito: Luca Langoni resistió la marca de dos hombres por el sector derecho ante dos hombres y le cedió el balón a Jabes Saralegui, que lanzó un buscapié que encontró solo a Miguel Merentiel . El uruguayo solo debió empujarla sin oposición para sellar el 1-1.

¡GOL DE BOCA! ¡OTRA VEZ MERENTIEL! La Bestia marca el 1-1 ante Fortaleza en la CONMEBOL Sudamericana.





El equipo argentino adelantó sus líneas y contó con una jugada de riesgo clara de la mano de Frank Fabra: el lateral colombiano apareció por sorpresa en el carril izquierdo, pero no pudo ajustar su tiro y disparó apenas por arriba del travesaño. Al rato, Pikachu respondió con una deliciosa maniobra individual, control orientado de aire mediante, pero su blanda ejecución terminó en las manos de Chiquito Romero.

El Tricolor tomó la iniciativa en el complemento y, en un breve lapso, hizo temblar el arco boquense: Hércules y José Welison hicieron brillar al exguardameta de la Selección Argentina, que comenzaba a transformarse en figura. De todas formas, en un envío aéreo, el Xeneize recibió la segunda cachetada: el autor del primer tanto le dio la ventaja a Fortaleza con un extraordinario cabezazo.

¡GOL DE FORTALEZA! Doblete del Gato Lucero para el 2-1 ante Boca en la Sudamericana. Centro de Pochettino.





Los brasileños no sacaron el pie del acelerador y encontraron resquicios en la defensa del Xeneize, demasiado partido en la mitad de la cancha: Pochettino le dio una asistencia exquisita a Pikachu, que quedó en una posición inmejorable para rematar cruzado y sacar dos goles de ventaja ante su gente.

¡Espectacular pelota de Pochettino y GOL de Yago Pikachu para el 3-1 ante Boca!





Cuando el elenco de La Ribera preparaba los cambios para reaccionar lo antes posible, el picante extremo del club brasileño volvió a aparecer en el momento indicado: Imanol Machuca comandó una nueva iniciativa del local y el delantero ex Vasco da Gama solo tuvo que poner el pecho justo antes de que la pelota cruzara la línea.

¡Gol de Yago Pikachu y DOBLETE de PECHO ante Boca! ¡4-1 Fortaleza!





Si bien el cuadro azul y oro no consiguió reencontrarse con su mejor fútbol, el ingreso de Kevin Zenón le otorgó más claridad a la hora de la construcción. Aún así, los de Vojvoda estuvieron muy cerca de concretar la quinta conquista: Bruno Pacheco no resolvió bien un ataque clarísimo y quedó en las manos de Chiquito. Equi Fernández hizo vibrar el poste tras un lindo tiro de larga distancia y el mediocampista ex Unión, por la misma vía, acortó distancias.

¡GOLAZO de Zenón para el descuento de Boca en Brasil!





El pleito se picó en el epílogo y hubo varios cruces entre los jugadores tras algunas infracciones. Más allá de que el estratega ex Tigre mandó a la cancha a los habituales titulares, a Boca no le alcanzó para aspirar al empate. Después del triunfo en el Superclásico contra River, el Xeneize cayó ante el último subcampeón del certamen continental, no dejó una buena imagen y está obligado a sumar de a tres en el próximo cotejo.