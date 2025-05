Cuáles fueron las estrellas que Scaloni dejó afuera de la lista para las Eliminatorias

El entrenador había dado muestra en su inicio como entrenador de la Scaloneta que realiza un profundo análisis de jugadores incluyendo a algunos que no están en la primera plana del fútbol internacional ni mucho menos . Cuti Romero, Dibu Martínez son grandes ejemplo de esta metodología entendiendo que ambos eran, para muchos, desconocidos y terminaron siendo figuras de este proceso. Esta vez para enfrentar a Chile y Colombia, Scaloni sorprendió con la convocatoria del defensor de Belgrano de Córdoba Mariano Troilo, sumado a Franco Mastantuono y Kévin Lomónaco que por su rendimiento venía ameritando Selección. Una buena oportunidad de probar nuevos nombres con la clasificación confirmada.

Por otra parte, hay un nombre de relevancia que no estará en esta doble fecha: se trata del mediocampista Alexis Mac Allister, quien se alzó con el título de Premier League con el Liverpool. Su ausencia tiene que ver con una recuperación física luego de una temporada agotadora. Su técnico en Liverpool Arne Slot había dicho hace dos semanas: “ Alexis ya no jugará con nosotros esta temporada. Necesita descansar en este momento para recuperarse por completo y estar preparado para el inicio de la próxima temporada, pero no será ningún problema para él volver. Creo que jugó durante la última parte de la temporada con la mentalidad argentina que tiene. Nunca se da por vencido, sin importar lo que sienta”.