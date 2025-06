Tremendo: el cantito de los fanáticos argentinos contra Alpine tras la floja carrera de Franco Colapinto

Miles de personas se acercaron al circuito catalán para bancar al bonaerense, que se vio desbordado por el impresionante apoyo. De hecho, advirtió que los propios organizadores del Gran Premio y el equipo que lo cobijó en este 2025 estaban perplejos por la cantidad de fanáticos: "Están muy impresionados, no lo pueden creer. No nos conocían a los argentinos, pero me parece que ahora lo están empezando a hacer . Es un placer que haya tantos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1929203049584550145&partner=&hide_thread=false "Hacele un auto la puta que te parió", gritan los argentinos a metros del boxes de Alpine donde esta Colapinto. pic.twitter.com/9o6dsW4MQ0 — Pablo Gravellone (@gravep) June 1, 2025

"Hacele un auto, la... que te parió", entonaron los seguidores del ex Williams, que en Imola había cruzado la bandera a cuadros en la posición 16 y que escaló un poco más en la monótona Mónaco (13°). Otras de las canciones que se escucharon fueron "Que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar" y "Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar". De hecho, los compatriotas del pichón de crack se quedaron en el trazado hasta varios minutos después del final de la jornada en la que Oscar Piastri fue el gran vencedor.

Qué dijo Colapinto tras la carrera y cuándo es la próxima fecha

"Obviamente no fue lo que queríamos. No pudimos controlar bien la degradación, fue una carrera larga. Hay que trabajar para volver más fuertes y entender qué pasó. Hubo mucha degradación que no pude controlar. A veces íbamos más rápidos y por momentos más lentos. Tengo que entender por qué nos faltó ritmo. Me costaron las curvas lentas pero también la recta", sentenció el reemplazante de Jack Doohan, que tiene Canadá en la mira -del viernes 13 al domingo 15 de junio-.