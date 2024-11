Diego Martínez contó cómo fue trabajar con el Consejo de fútbol en Boca

Lo cierto es que el ex entrenador de Tigre no tuvo los resultados que tanto él como el club pretendían para la institución y su paso no le dio ningún título al palmarés del club. La estadía en el club fue más complicada de lo esperado. En una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, que todavía no fue revelada en su totalidad, se refirió al trato con el CdF que protagoniza la parte de fútbol desde que Juan Román Riquelme era vicepresidente y actualmente donde es presidente.