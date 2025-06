El cálido encuentro entre Javier Milei y el Cholo Simeone en Madrid: "Elegiste ir al arco"

Javier Milei y Diego “Cholo” Simeone protagonizaron un particular momento en Madrid, durante el paso del presidente argentino por España. En la previa del Madrid Economic Forum, un evento en el que disertó el jefe de Estado, mantuvo un encuentro con el entrenador del Colchonero y ambos compartieron una charla distendida.

El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el exfutbolista y entrenador argentino Diego Simeone.

El recuerdo de los encuentros entre Milei y el Cholo

Los dos nacieron en 1970 y, curiosamente, se enfrentaron durante su adolescencia: Milei supo ser arquero en las inferiores de Chacarita y el mundialista con la Selección Argentina, por su parte, era mediocampista en las juveniles de Vélez al mismo tiempo. En el mitin, el ex estratega de Estudiantes de La Plata y River no dudó en bromear: “Él eligió ir al arco”, lo que provocó risas entre los presentes. El presidente respondió con complicidad: “Bueno, porque no era muy dúctil con los pies”.