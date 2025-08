En su relato leenvió un mensaje al delantero colombiano: “ Tiene que tranquilizarse , no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando”.

"¿VOS LO VISTE INCÓMODO A BORJA HOY? ¿A UN DELANTERO QUE TUVO CINCO SITUACIÓNES? SI INCÓMODO ES QUE HACE GOL O NO, ME PARECE QUE EL ANÁLISIS ES MUY FLAQUITO"



El cruce de Marcelo Gallardo con un periodista por el rendimiento del Colibrí ante #SanMartín (T). — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

El cruce con un periodista en conferencia

En medio de la conferencia en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero un periodista dejó entrever que notó incómodo al jugador y Gallardo no dudó en darle una respuesta categórica: “¿Incómodo? ¿Vos lo viste incómodo? Un delantero que tuvo cinco situaciones de gol, ¿incómodo? Si el de sus cinco situaciones hubiera concretado, no me estarías diciendo lo que estás diciendo. Es una condición de meterla o no meterla. El análisis que yo debo hacer es otro”.

El contundente mensaje de Gallardo para Borja tras la victoria en Copa Argentina: "Tiene que..."

River le ganó 3-0 a San Martín de Tucumán, en Santiago del Estero, y se clasificó para los octavos de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Unión de Santa Fe.

En el partido disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 34 minutos, el mediocampista Giuliano Galoppo amplió la ventaja a los 25 minutos del complemento y el propio Montiel cerró la goleada a los 35.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el colombiano Miguel Ángel Borja, pero no precisamente por sus goles, sino por los yerros. El delantero tuvo tres oportunidades mano a mano frente al arquero, las cuales no pudo aprovechar a pesar de que eran claras.

El entrenador Marcelo Gallardo le dio una nueva oportunidad al "Colibrí", que no supo aprovechar, luego de jugar los 90 minutos de la goleada ante San Martín de Tucumán

Los periodistas: "no entiendo por qué se enojan tanto con Borja, a Miguelito le dejas una y la manda a guardar"

Borja en cada partido de River: — SpiderCARP (@SpiderCarp23) August 3, 2025



Borja en cada partido de River: pic.twitter.com/1iLTEJt7iQ — SpiderCARP (@SpiderCarp23) August 3, 2025

¡LO TUVO BORJA!

El delantero de #River quiso aumentar la ventaja ante #SanMartín (T), pero desaprovechó su chance. #CopaArgentinaEnyTyCSports — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025



El delantero de #River quiso aumentar la ventaja ante #SanMartín (T), pero desaprovechó su chance. #CopaArgentinaEnyTyCSports pic.twitter.com/Xtv9nN3aPa — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

¡BORJA TUVO UNA NUEVA CHANCE!

El delantero de River falló un nuevo mano a mano ante San Martín de Tucumán. #CopaArgentinaEnTyCSports — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025



El delantero de River falló un nuevo mano a mano ante San Martín de Tucumán. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Wwh9KGiSe1 — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

Así fue la victoria de River

En un inicio de partido muy frenético, donde ambos tuvieron llegadas -aunque sin peligro-, el Millonario intentó proponer y estuvo cerca de conseguir un penal cuando los defensores tucumanos derribaron a Miguel Ángel Borja en la puerta del área.

El primer remate al arco lo tuvo Gonzalo Montiel, cuando le quedó una pelota boyando dentro del área luego de una buena jugada colectiva de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Quien abrió el marcador a los 33 minutos fue el propio Montiel, que apareció como 9 en el área y definió solo frente al arquero para poner el 1 a 0 a favor de River.

¡RIVER ABRIÓ EL MARCADOR!

A los 34', Montiel puso el 1-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025



A los 34', Montiel puso el 1-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/rPOU2Ob27v — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

En el inicio del complemento, San Martín de Tucumán salió bien parado y tuvo algunas oportunidades para igualar el encuentro. Por el lado del Millonario, Borja erró un mano a mano con el arquero y desperdició la chance de aumentar la ventaja.

El segundo gol del club de Núñez llegó finalmente a los 71 minutos, cuando tras un desborde de Facundo Colidio, Borja dejó atrás para el recién ingresado Giuliano Galoppo, cuyo remate se desvió e ingresó para poner el 2 a 0.

¡RIVER AUMENTÓ LA VENTAJA!

A los 71´, Galoppo marcó el 2-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025



A los 71´, Galoppo marcó el 2-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/FXhkNFhfcw — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

Con el ingreso de Juanfer Quintero, su compatriota Borja tuvo otro mano a mano que erró e impacientó a los hinchas de River. Sin embargo, los de Gallardo liquidaron el partido cuando Montiel anotó el 3 a 0 a los 83' minutos.

¡DOBLETE DE MONTIEL Y GOLEA RIVER!

A los 84', Cachete puso el 3-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025



A los 84', Cachete puso el 3-0 ante #SanMartín (T). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/L6giZtqJCO — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo avanza a los octavos de final donde enfrentará a Unión de Santa Fe con fecha y sede a confirmar. El próximo partido de River será por la cuarta fecha del Torneo Clausura el sábado ante Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini desde las 18.30 horas.

Por su parte, los de Mariano Campodónico suma su segunda derrota consecutiva tras la caída el pasado viernes ante Gimnasia y Tiro de Salta en la Primera Nacional, certamen por el que disputará su próximo encuentro el domingo 10 ante Deportivo Madryn a las 15.30 en condición de visitante.

Esta es la síntesis de River Plate vs San Martín de Tucumán por la Copa Argentina

Copa Argentina - Dieciseisavos de final

River Plate - San Martín de Tucumán

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Árbitro: Facundo Tello.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Hernán Zuliani, Guillermo Rodríguez, Mauro Osores, Federico Murillo; Nicolás Castro, Gabriel Hachen, Matías García, Jesús Soraire; Franco García y Aarón Spetale. DT: Mariano Campodónico.

Gol en el primer tiempo: 34m. Gonzalo Montiel (R).

Gol en el segundo tiempo: 25m. Giuliano Galoppo (R); 35m. Gonzalo Montiel (R)

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina (R); 19m. Giuliano Galoppo por Enzo Pérez (R), Juan Cruz Esquivel por Aarón Spetale (S) y Martín Pino por Gabriel Hachen (S); 28m. Juan Cuevas por Nicolás Castro (S); 34m. Nahuel Cainelli por Franco García (S).