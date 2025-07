Mariano Closs destruyó a un jugador de River y aseguró que ya lo "exaspera"

Borja disputó 72 minutos ante el Ciclón y fue uno de los puntos más bajos del equipo. No solo no logró rematar al arco, sino que perdió diez pelotas, cayó en offside en una oportunidad, y apenas acertó ocho de quince pases intentados. A esto se suma la mala lectura de juego en dos acciones clave: en una fue bloqueado por Gastón Hernández en el borde del área chica, y en otra no advirtió la mejor posición de Lencina, optando por una definición apresurada.

Closs 2 Miguel Borja

Miguel Borja, el más criticado en River

El contraste con Salas es evidente. Mientras el ex Racing venía de buenos ingresos, destacándose por su intensidad y compromiso, Borja transmite una imagen de apatía que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los hinchas. Su bajo nivel se arrastra desde principios de año: en los 31 partidos que disputó en 2025, convirtió solo siete goles y dio dos asistencias. Fue titular en apenas diez encuentros, y en lo que va del Clausura siempre comenzó en el banco.

A pesar de haber marcado en la fecha anterior ante Platense, ese pequeño alivio no alcanzó para frenar la ola de cuestionamientos. La continuidad del colombiano en el plantel es tema de conversación en Núñez, sobre todo teniendo en cuenta que su contrato finaliza el 31 de diciembre. Por ahora, Gallardo lo sigue incluyendo en la rotación, pero las señales desde el campo no parecen justificar su permanencia.