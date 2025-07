Confirmada la dura lesión de Maximiliano Salas en River

El correntino Maximiliano Salas apenas pudo estar 18 minutos en cancha en el partido que River disputó frente a San Lorenzo. Después de realizar un mal movimiento, el delantero ex Racing sintió dolor en su rodilla izquierda y no pudo seguir jugando. Por eso, tras el gol anulado a Enzo Pérez , pidió el cambio y le dejó su lugar al colombiano Miguel Borja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1949831256725705181&partner=&hide_thread=false FOTOS, PULGAR ARRIBA Y SONRISA. Así se retiró Maxi Salas de la clínica Rossi, luego de realizarse estudios por su molestia en el partido vs. San Lorenzo... ¿Habrá buenas noticias para River?



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2025

De esta manera, Marcelo Gallardo perderá a uno de sus mejores jugadores para los próximos partidos por el torneo local y está en duda para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, en Paraguay. El partido está programado para el 14 de agosto a las 21:30 y parece difícil que pueda llegar, pero los médicos lo irán analizando día a día.

El hecho de que Salas apenas tenga dificultad para caminar es un indicio positivo. Si la recuperación avanza según lo previsto, podría llegar con lo justo al partido de vuelta contra Libertad, el 21 de agosto en el Monumental.

Qué dijo Marcelo Gallardo tras el mal partido de River frente a San Lorenzo

River y San Lorenzo igualaron sin goles en el estadio Monumental, en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. Aunque el marcador no se movió, el cruce dejó varias lecturas para Marcelo Gallardo, quien se mostró conforme con el carácter que mostró su equipo en un contexto adverso desde lo táctico y lo físico.

image

“Quizás no estuvimos del todo finos desde el juego, pero no tengo nada para reprochar porque el equipo estuvo presente física y mentalmente. Cuando no te dejan jugar como vos querés, hay que jugar igual. Y nosotros lo jugamos. Eso lo vamos logrando, nos va dando un carácter que me gusta. Esto nos va a hacer un equipo duro”, analizó el Muñeco tras el empate.

El duelo fue trabado, con mucha fricción y pocas situaciones de riesgo. River generó la única chance clara del partido en el sexto minuto de adición, cuando un cabezazo de Giuliano Galoppo encontró bien ubicado al arquero visitante Orlando Gill. En el resto del encuentro, ambos equipos se neutralizaron con planteos intensos y sin margen para la improvisación creativa.

Gallardo reconoció las dificultades impuestas por el planteo de Damián Ayude, quien pobló el mediocampo con tres volantes centrales y cerró los espacios por dentro. “Nos costó tomar mejores decisiones yendo por los costados, nos quedamos con poca gente dentro del área para conectar”, explicó el DT, aludiendo también a la ausencia prematura de Maximiliano Salas, reemplazado por una lesión en la rodilla izquierda. “Vamos a ver mañana cuál es el parte médico. No vamos a adelantarnos hasta que le hagan los estudios”.

image

El Muñeco también se refirió al gol anulado a Enzo Pérez, que había desatado festejos en las tribunas antes de ser invalidado por el árbitro. “Si voy a la lógica del reglamento, me parece que está bien anulado. Después es una cuestión de interpretación: si el rival tuvo dos posibilidades de continuar el juego y el árbitro se retrotrae a esa acción, es un criterio del árbitro. Pero creo que está bien anulado”.