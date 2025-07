Qué dijo Marcelo Gallardo tras el mal partido de River frente a San Lorenzo

“Quizás no estuvimos del todo finos desde el juego, pero no tengo nada para reprochar porque el equipo estuvo presente física y mentalmente. Cuando no te dejan jugar como vos querés, hay que jugar igual. Y nosotros lo jugamos. Eso lo vamos logrando, nos va dando un carácter que me gusta. Esto nos va a hacer un equipo duro”, analizó el Muñeco tras el empate.