Sigue buscando destino: una figura de River no es tenida en cuenta por Gallardo y no encuentra nuevo club

Un jugador histórico del millonario tiene el bolso armado para emigrar a otro club pero las ofertas no llegan.

Marcelo Gallardo pasó la escoba en el plantel de River y se encomendó a una renovación futbolística donde las figuras que supieron tener un momento de gloria en el club no son tenida en cuenta por los bajos rendimientos o una idea de juego que no condice con las características de los jugadores. Hay un histórico delantero que busca club pero se le está complicando más de lo pensado encontrar un nuevo club.

Durante el mercado de pases sonó Vélez (quien cerró la llegada de Rodrigo Aliendro) pero las negociaciones no prosperaron y con el fin de la ventana de traspasos a la vuelta de la esquina aún no llegaron ofertas al club de Núñez. La situación se agrava aún más entendiendo que el mejor momento futbolístico del jugador pareciera haber quedado atrás.