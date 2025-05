El regalo que recibió Colapinto al debutar en Alpine: "Goat"

La Fórmula 1 volvió a poner el foco en la presencia de Franco Colapinto que regresó a la categoría para reemplazar al australiano Jack Doohan en la escudería francesa Alpine luego de haber hecho una participación que no convenció al jefe del equipo Flavio Briatore. Rápidamente el efecto Colapinto se encendió en el Gran Premio de Elmilia-Romagna y las banderas argentinas recorren el paddock.

Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine: "Es mentira lo de las 5 carreras"

El esperado regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 se produjo en Imola, por la séptima fecha del campeonato mundial. El piloto argentino se subió al Alpine en lugar de Jack Doohan y los fanáticos ya lo pudieron ver en las primeras dos prácticas libres, en donde volvió a demostrar su potencia como corredor y encendió las expectativas.

En la primera jornada de entrenamientos terminó en la 17° posición, completando un buen recorrido y pudiendo terminar las vueltas, mientras que en la segunda práctica mejoró considerablemente su rendimiento y finalizó 13°. Tras sus primeras maniobras en el nuevo monoplaza, el que habló y generó mucha ilusión fue Flavio Briatore, actual jefe de equipo de la escudería Francesa.

Las revelaciones de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto

Los fanáticos estaban ansiosos esperando la noticia del retorno del argentino a al máxima categoría automovilístico del mundo, pero hubo un tema que encendió las alarmas: un límite de cinco carreras. En las últimas horas, en la previa del Gran Premio de Imola, Flavio Briatore habló del tema y sorprendió a todos.

En diálogo con la cadena de televisión británica, Sky Sports, el empresario italiano fue contundente sobre este aspecto del contrato del piloto argentino que mantenía en alerta a los fanáticos y lo desmintió completamente.

“Debo decir que yo también esperaba más de Jack Doohan, tal vez necesite un descanso. Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles, pero no, no hay límite para sus carreras“, aseguró.

Esta información surgió a través del anuncio oficial de la escudería francesa, pero se especulaba que se trataba de una salida más decorosa para Doohan. Con estas palabras, Briatore confirmó que Colapinto seguirá a bordo del Alpine, aunque sus rendimientos deberán alcanzar las expectativas.

Además, el magnate no se anduvo con vueltas y en una frase despejó muchas dudas sobre el futuro de Colapinto. "Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Solo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si lo hace bien, conducirá para siempre“, afirmó en diálogo con Sky Sports.

Vale destacar que antes de subirse al monoplaza, mientras se estaba preparando, Briatore apareció en el box de Alpine y le dio un abrazo a Colapinto, para liberarlo de toda presión y alentarlo. Y claramente, el argentino le respondió esta muestra de cariño.