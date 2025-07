El video de Maxi Salas que ilusiona a los hinchas de River tras su debut

El estreno de Maximiliano Salas con la camiseta de River no pasó desapercibido. El delantero correntino de 27 años tuvo un debut soñado en el triunfo del Millonario frente a Platense por la primera fecha del Torneo Clausura 2025. No solo marcó un gol y rozó el doblete, sino que mostró actitud, entrega y una personalidad que rápidamente lo conectaron con el hincha en el Monumental. Un video viral en redes, donde mostró su faceta defensiva, algo que lo hace destacar de otros delanteros.

Salas fue la primera incorporación del equipo de Marcelo Gallardo para el segundo semestre, y su llegada no estuvo exenta de polémica. Tras ejecutar la cláusula de rescisión de 8 millones de dólares, dejó Racing y firmó con River, generando ruido en Avellaneda y provocando un picante posteo contra la dirigencia encabezada por Diego Milito. “Enfocado acá en el equipo, lo que ya pasó, ya está. Lo más importante ahora es el proyecto nuevo, es un club nuevo y a dejar todo”, dijo al respecto el ex All Boys, con pasado también en Palestino de Chile.