Sorpresiva confesión de Enzo Fernández: "El primer año en la Premier no me daba"

Las sorpresivas declaraciones de Enzo

Tras ganarle la final del MdC por goleada al PSG, el volante dio una nota al periodista Cristian Martin en la que reconoció que vivió momentos complejos en su llegada al Chelsea.

“Los primeros años me costaron, la pasé mal. Realmente no me sentía bien, no estaba bien conmigo mismo. No me sentaba a gusto en los partidos. Tuve que empezar a entrenar más, a prepararme más en la semana y a hacer entrenamientos extras. La verdad que el ritmo de la Premier no se juega en ningún lugar en el mundo", indicó el mediocampista.

Enzo ya había ganado con la selección, pero aún así buscó mejorar para estar a la altura de lo que el desafío requería.

"El primer año no me daba, no me sentía bien, hasta tuvo lesiones y todo. Y ahí empezó el trabajo: empecé a contactar a profes hasta que encontré el acertado. Comencé a sentirme bien y a lo largo del tiempo creo que fui encontrando resultados y me fui sintiendo muy bien dentro de la cancha", destacó.

Con una plantilla joven y cambio de técnico en el medio, Chelsea se fue acomodando y el rol de Fernández fue cada vez más importante en la generación de juego y la terminación de las acciones de ataque.

"Esta temporada fue muy bueno a nivel personal, en asistencias y goles, títulos en el club. Es lo que venía buscando. Venía a una institución muy grande como Chelsea, sabía que estaba en una situación difícil”, agregó el futbolista argentino.

Chelsea se consagró campeón de la Conference League en la última temporada y luego se impuso en el Mundial de Clubes cuando no estaba entre los principales candidatos. De hecho, en la fase de grupos perdió con Flamengo por 3 a 1 en un partido donde fue superado por el conjunto brasileño.

En la Premier League terminó cuarto y por eso regresó a la Champions de la próxima temporada. Con Joao Pedro como refuerzo más la base que integran Enzo, Cole Palmer, Moisés Caicedo y compañía, promete ser protagonista de todo lo que juegue en la 2025/2026.