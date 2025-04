En medio de los rumores de salida de la Premier League, el Cuti Romero le hizo un guiño a un club argentino

A los 26 años, el Cuti Romero vive uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como uno de los mejores defensores del mundo, es pieza clave tanto en el Tottenham inglés como en la Selección Argentina. Sin embargo, en plena disputa de las semifinales de la Europa League con los Spurs, el cordobés no se priva de pensar en lo que vendrá. Su nombre ya suena en España, más precisamente en el Atlético de Madrid, y él mismo se encargó de alimentar esa ilusión. Pero también deja claro que, si de futuro se trata, su corazón tiene una única dirección: Belgrano de Córdoba.

En una entrevista con Los Edul, el defensor fue consultado por su futuro inmediato y no esquivó las preguntas sobre un eventual pase a La Liga: “Es la que me falta”, reconoció Romero, tras sus pasos por el Genoa y Atalanta en Italia y su actual paso por la Premier League. “Siempre busco progresar y explorar nuevos horizontes para seguir evolucionando”, añadió, en referencia al interés del Atlético de Madrid.

Cuti Romero:

“Me encantaría volver a Argentina en algún momento de mi carrera, vivir en Córdoba. Si vuelvo es a Belgrano, eso está decidido. Es ahí”.





No obstante, el Cuti Romero se mostró cauto y enfocado en el presente: “Aún restan dos meses para la conclusión de la temporada. Me enfoco en el presente y en rendir al máximo para concluir de la mejor manera”. No es para menos: Tottenham volvió a instalarse entre los cuatro mejores de la Europa League tras años de frustraciones continentales, y Romero es uno de los bastiones de ese logro. “Estoy feliz acá. Alcanzar las semifinales es importante para el club y para nosotros”, comentó, dejando en claro que, al menos por ahora, su mente está en Londres.