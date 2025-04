Extraña desaparición de un profesor: una pelea, transferencias bancarias y una deuda millonaria

Julio Octavio Alfonzo tiene 41 años y fue visto por última vez el domingo 20 de abril. Su desaparición tienen conmocionada a toda la localidad. No hay rastros de dónde puede estar y durante las investigaciones, la policía descubrió una millonaria deuda. Durante la investigación le descubrieron una millonaria deuda.

busuqueda profesr.jpg

Pero en horas de la madrugada, unos chats comprometedores desataron una pelea con su pareja, quien le encontró conversaciones de WhatsApp con otra mujer. Comenzaron a pelear hasta que se durmieron, pero cuando se levantaron por la mañana, el conflicto continuó y ella le pidió que se fuera de la casa, así lo aseguró a TN la hermana del desaparecido, Mariela Alfonzo.

profesor desaparecido.avif

Según precisaron, Julio se fue con una botella de agua y el celular en la mano, ante la presencia de su hija de 16 años, quien lo vio cuando se fue llorando alrededor de las 9.30. Se pudo confirmar que pidió un remis pero le solicitó al conductor que lo espere en una plaza ubicada a tres cuadras, le indicó que lo lleve a la entrada de un río cercano. Tardaron unos siete minutos en llegar y durante el viaje no charlaron.

Cerca de las 15.00, la mujer llamó a una de las hermanas para preguntarle si estaba con ella, pero no pudo localizarlo, y al no tener novedades, realizó la denuncia en la comisaría y comenzó la difusión por redes sociales. Fue así que el remisero que lo llevó se contactó con la familia y contó que lo había llevado hasta la entrada del río, pero aseguró que no lo vio entrar y que agarró el camino del monte.

“Julio se sentó atrás, después se bajó y estaba todo bien”, explicó su hermana. Tras el dato aportado por el conductor, se convocó a personal de Prefectura, perros especializados y efectivos de la Policía para iniciar una intensa búsqueda, que todavía continúa.

Transferencias bancarias y el hallazgo de una deuda millonaria

Según pudo constatar TN, cuando estaba a bordo del remis hacia el río, Julio comenzó a despedirse de su familia. “Le mandó un mensaje a la esposa, a su hija más chica (de 16) y a su hermana, donde decía que amaba a toda la familia”, contó su hermana.

Intentaron contactarlo, pero su celular estaba apagado. “Le transfirió toda su plata a su hija de 16, le dejó todo el efectivo en la casa y se disculpaba por lo que iba a hacer. También le escribió un poema", agregó.

En medio de los rastrillajes que se llevaron a cabo en la zona del monte, la esposa, que estaba acompañada por las autoridades, encontró una intimación de una deuda de $3 millones. “Era de febrero y tenía todos sus datos, pero la iba a pagar, tenía trabajo por todos lados”, afirmó su hermana.

busqueda.avif

Cerca de ese papel estaba su botella de agua pero su celular no aparece. “Vivía laburando. La deuda no fue el detonante, venía con estrés de mucho tiempo. Era diabético y tenía problemas de salud”, afirmó Mariela.

Fuentes policiales revelaron que sospechan que el hombre pudo haberse tirado al río, pero a pesar de que no hay indicios de dónde pueda estar. la familia tiene la esperanza de poder encontrarlo con vida.